黑田東彥事了拂衣去？　深藏大學執教鞭

以激進量化寬鬆(QE)政府畀大家唱平Yen「返鄉下」嘅日本央行上任行長黑田東彥卸任無耐，即刻搵到政策研究大學院大學(GRIPS)收留，一圓佢重拾教鞭嘅夢想。

現年78歲嘅黑田將會出任該校嘅政策研究院嘅資深研究員(Senior Fellow)。GRIPS對於一般人嚟講可能比較陌生，因為佢無本科讀，一嚟就碩士，入親去讀書嘅大多數係現任公務員。暫時未知黑田會開咩科，預計秋季就會真真正正成為一名「Sensei」(老師)，向台下做官居多嘅學生傳授成世人擔任財金官員所得嚟嘅經驗。

不過，日本企業應該多得佢唔少，事關黑田超前衞咁壓低國債孳息率嘅做法，舊年曾經令日圓匯價一瀉如注，日本央行尋日亦公布，2022年財政年度(2022年4月至2023年3月)嘅生產物價指數(PPI)漲9.3%，漲幅比前一財年擴大2.2個百分點，據講係1981年有紀錄以嚟最勁，難怪黑田自己上個禮拜任內最後一次記者會都話，日本愈嚟愈接近實現通脹穩定喺2%嘅政策目標，否則再係咁落去真係唔知點收科。

平心而論，日央行咁做係有政府背書嘅，如意算盤係推高物價，之後老闆加人工，打工仔洗多啲錢，經濟持續增長。之但係絲絲始終覺得，黑田更加應該鼓勵台下嘅公務員改革經濟，並且要佢哋銘記1980年代泡沫點解出現、爆破後有咩做得唔好，因為「人類總係重複同樣錯誤嘛」！