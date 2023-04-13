鄧聲興：AI體現價值　料投資熱方興未艾

早一至兩年前，Facebook以「元宇宙」概念作為改革方向，更將公司名稱改為Meta(美股：Meta)。不過，從股價走勢所見，改革後未有為公司創造價值，及後市場對「元宇宙」的討論漸趨冷淡。市場對新科技的投資價值存疑，是因為「元宇宙」未有很具體令市場感受其盈利價值。應用場景是需要製造出來的，製造出市場需求而再滿足需要，就有商業價值，形成商業模式。

科企紛引入作商業應用

阿里日前發布的最新大型語言模型「通義千問」，未來將整合到阿里的各個業務中，以改善用戶體驗。可見公司將AI融入業務，為公司增補服務，具有商業價值。阿里的「通義千問」將率先部署在智能移動辦公平台「釘釘」和物聯網智能家電提供商「天貓精靈」上。在企業客戶的層面而言，運用AI處理文書工作，可增加辦公效率，相信市場較易理解。

阿里主席兼首席執行官張勇提到，公司所有產品未來將接入「通義千問」大模型，進行全面的升級，包括天貓、釘釘、高德地圖、淘寶、優酷、盒馬等。

內地AI市場即將迎來爆發性的需求增長。商湯亦宣布推出「日日新」(SenseNova)大模型體系，涵蓋自然語言處理(NLP)、圖片生成、自動化數據標註等多種大模型和功能。當中，商湯自研的中文語言大模型應用平台「商量」(SenseChat)正式亮相。

另外，騰訊確認正在研發類ChatGPT聊天機械人，並指聊天機械人會集成到即時通訊軟件QQ、社交平台微信，以及通過騰訊雲向B端用戶服務。

由各間科技企業研究的方向可見，各家都在製造出市場需求。要判斷新主題是否有投資價值，就是看新科技的應用場景，以及如何創造、傳遞及獲取價值的手段與方法。AI主題未來會有更多不同應用，相信不難令市場信服其價值。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)