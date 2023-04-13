陳蓓敏：恒指上落市 油企受惠減產獲資金湧入
2023年04月13日 06:00
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復活節假期後，外圍主要股市走勢不俗。美國銀行業風險見放緩，政府官員不斷出力安撫市場信心。美財長耶倫和國際貨幣基金組織表示，全球經濟前景光明，美國經濟表現優異，未見衰退。早前新西蘭央行出乎市場預期，加息半厘，將利率上調至5.25厘，創14年新高。澳洲央行則按兵不動。美國聯儲局下次議息日為5月4日。今晚美國將有FOMC會議紀錄和首次申領失業救濟金人數。周五有多項美國3月經濟數據公布。本周外圍應可靠穩。
亞太區股市整體表現不俗。日經指數於高台橫行，守於28,000點水平。中國公布三月工業生產出廠價格數據，按年跌2.5%，符合市場預期。3月消費物價指數按年升0.7%，低於市場預期1%。下周二將有第一季中國GDP數據公布，動力料見於第二季。港股恒指反覆於10天線和50天線間上落。月內低位暫見於20,099，高位於20,750，未能滿足每月平均波幅。股神再次減持比亞迪(01211)，持股比例由11.13%降至10.9%，和市場擔心騰訊(00700)大股東會減持可能性。兩大巨企股價受壓，跌幅理性。油組國減產，對油價有支持。投行紛紛上調在港上市油企股價，資金流入。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者和客户持有騰訊)