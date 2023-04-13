陳蓓敏：恒指上落市　油企受惠減產獲資金湧入

復活節假期後，外圍主要股市走勢不俗。美國銀行業風險見放緩，政府官員不斷出力安撫市場信心。美財長耶倫和國際貨幣基金組織表示，全球經濟前景光明，美國經濟表現優異，未見衰退。早前新西蘭央行出乎市場預期，加息半厘，將利率上調至5.25厘，創14年新高。澳洲央行則按兵不動。美國聯儲局下次議息日為5月4日。今晚美國將有FOMC會議紀錄和首次申領失業救濟金人數。周五有多項美國3月經濟數據公布。本周外圍應可靠穩。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者和客户持有騰訊)