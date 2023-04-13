鄧建初：元宇宙再到人工智能　Web3.0概念股命運將如何？

現代科技一日千里，網絡世界由70至80年代主要以閱讀模式、靜態網頁及個人電腦為主的Web1.0(00第一代互聯網)，發展至千禧年代，現時讀寫皆能、雲端與移動設備的Web2.0(00第二代互聯網)，人人一手機，方便之餘，亦意識到私隱與安全的問題，從而着眼於開發讀寫與擁有權兼備之Web3.0(00第三代互聯網)。

Web3.0強調去中心化，信息分散儲存，以區塊鏈或點對點網絡為主要應用科技，元宇宙、NFT代幣、加密貨幣、DeFi去中心化金融及人工智能都是其代表。

Web2.0令不少創作公司成功突圍而出，電商企業以點擊瀏覽等大數據分析引導消費者下單，數碼營銷獲得大量廣告收入，再衍生出YouTuber、視頻帶貨等等角色及模式，百花齊放。然而，網上營銷雖然可以節省租金，但需要投入大量人手，很多公司在初期都要蝕本經營。

人工智能強調電腦系統不斷透過學習人類思維及知識，提供資料，幫助人類作出選擇。並能夠從過去經驗，篩選出更合理的決策，快速回應問題。能夠製造出優於人類思維的電腦科技系統，在醫療、學習、環境及生產方面幫助人類之餘，亦帶來未來人類命運的問題。

早在2014年，已故物理學家霍金曾預言，全面發展人工智能的話，人類可能會自取滅亡。發明家所做的好事，對未來世界或會造成極大傷害，例如塑膠造成的溫室效應便是人類面對的嚴重問題，以及電子產品造成的污染，處理不好，則地球或會不再是人類的安居之所。不停輸入偏頗資料，會造成系統只能提供片面意見，人類倚靠電腦作為主要指導，有可能不斷犯錯。在即時提供知識方面，人工智能比人類優勝及全面，但在道德倫理層面，無法代替人類，如父母以人工智能全面代勞教導子女，後果難以想像。

近期繼意大利禁止人工智能發展，德國也跟隨暫停相關行業，有意染指該類概念股者宜小心行事。事實上，在商業用途上未有產生利潤前，持續燒錢，情況有如生物科技股般，股價大上大落是必然的事，投資此類股份宜做好風險管理。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)