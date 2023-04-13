阿里曾挫5%　軟銀再沽貨　持股將降至3.8%

外媒報道，阿里巴巴大股東軟銀幾乎「清倉」其持有的阿里巴巴股份，以限制其在中國的風險敞口，並趁市場欠佳重創其科技投資之際籌集資金。報道指，軟銀透過預付遠期合約，今年以來出售價值72億美元(約561.6億港元)的阿里股份。外媒根據美國證券交易委員會的監管文件分析指，透過預付遠期合約出售股份，將最終令軟銀對阿里持股比例降至僅3.8%。

軟銀在過去曾持有阿里巴巴高達34%的股份，去年軟銀多次拋售阿里巴巴股票，規模達創紀錄的290億美元。

軟銀拒絕評論，但表示對阿里的交易反映其轉向「防禦模式」，以應對更加不確定的商業環境，並指通過籌集資金來增加手頭的流動性，從而增強金融穩定性，又補充指5月公布業績時會披露減持阿里套現的情況。

軟銀表示，在市況不確定的情形下，將繼續在投資上保持審慎。根據接近軟銀人士指，對於是否應該繼續維持更加謹慎的態度，抑或現在是重啟投資的時機，內部存在不同觀點。

受減持消息拖累，阿里巴巴早段曾挫5.1%，低見91.1港元；最新報92.65元，跌3.54%，成交額超過33億元。