港股黑期低水逾300點　油價做好

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至101.46；港匯見7.8484；離岸人民幣(CNH)報6.8788；美元兌日圓處133.13；歐元報1.0998，英鎊報1.2491。現貨金價處2,017美元。布油報87.2美元，紐油報83.17美元。比特幣升0.2%，企3萬美元水平。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水330點。

●道指收報33,646點，跌38點或0.11%；標指收報4,091點，跌16點或0.41%；納指收報11,929點，跌102點或0.85%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,051點，跌257點。

●歐洲三大股市做好，英股漲0.5%。

●紐約5月期油收報每桶83.26美元，升1.73美元，升幅為2.12%

●紐約6月期金收報每安士2,024美元，升5.9美元，升幅0.29%。

●金管局承接90.51億港元沽盤捍衛聯匯，銀行體系結餘將降至571.64億元。

●ChatGPT有望重返意大利，但要滿足一系列要求。

●美國3月當地消費物價指數(CPI)按年升5%，市場預期漲5.1%；升幅較2月的6%進一步收窄1個百分點。

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