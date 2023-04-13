港股跌幅收窄重上兩萬關　騰訊倒升　內房股回吐

港股早段曾挫逾400點，恒生指數低見19,885點有支持，隨即重上兩萬關，暫跌幅收窄至不足100點，企20,200點水平。國企指數及科技指數跌30點，主板成交470億港元。

大型科網股跌幅收窄，阿里巴巴跌2.4%；京東集團跌3.1%；美團跌1%；網易跌0.9%；小米集團跌0.6%；騰訊倒升1.1%。另外，商湯連日回吐，再跌4.1%，開始回補4月4日遺留的上升裂口。

金融股跟隨大市向下，中國平安跌1.6%；友邦保險及建設銀行跌0.5%；工商銀行跌0.4%；香港交易所跌0.3%；招商銀行跌0.2%；滙豐控股跌0.1%。

內房及物管股回吐，碧桂園服務跌3.6%；碧桂園跌4.1%；萬科企業跌2%；華潤置地跌1.3%；龍湖集團跌1%；中國海外跌0.4%。融創中國復牌，股價一度瀉近6成，暫跌49%。

醫藥股逆市做好，翰森製藥升3.6%；藥明生物升3.9%，是表現最佳兩隻藍籌；中國生物製藥升2.7%；石藥集團升1.5%。

【09:20】港股跌逾300點 失守兩萬關 阿里巴巴挫逾4%

港股開市跌穿兩萬關，恒生指數挫331點或1.63%，報19,977點；國企指數低開125點或1.82%，報6,741點；科技指數跌91點或2.2%，報4,075點。

大型科網股領跌，阿里巴巴跌4.6%，傳軟銀擬售大部分股份。京東集團挫5.6%；美團跌2.3%；騰訊跌2%；小米集團跌近1%。

金融股撐市，友邦保險及香港交易所跌1.3%；招商銀行跌1.4%；中國平安跌1.5%；建設銀行及工商銀行跌0.9%；滙豐控股跌0.6%。

融創中國已滿足復牌指引，股份周四(13日)復牌低開57.8%，報1.93港元，