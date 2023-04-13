巴菲特談投資決定及市場熱話　頻掟比亞迪全因...

股神巴菲特接受外媒訪問，談及他近期的投資決定，並就金融市場熱話發表個人意見。

●大讚比亞迪及台積電

不過，巴菲特的投資旗艦巴郡年內頻頻減持比亞迪。巴菲特解釋，巴郡其實並不急於減持比亞迪，並指會找到這些資金更好的配置用途。自2022年8月以來，巴郡累沽約1.05億股比亞迪股份，持倉大降約五成。據聯交所資料，巴郡的比亞迪好倉最新已降至10.9%。

他承認投資台積電是他所作的決定，直言該公司內部治理良好，買入後很快沽出，是出於地緣政治緊張的考量。

他又指，蘋果公司是非常棒的生意，並指其持股將繼續上升。對於日本五大商社持股比例提高，他認為這5家商社是絕佳的價值投資對象。

●美銀行業倒閉尚未結束

美國銀行業危機引起市場死慌，巴菲特表示，該危機其實是管理層的「愚蠢」行為所致，公眾不應該感到恐慌。縱然如此，他相信銀行倒閉還沒有結束，但不會讓存戶承受有任何資金損失。他更願意和任何人打賭，沒有存戶會在明年虧錢。

●不知道ChatGPT是否對人類有益

ChatGPT最近爆紅，年屆92歲的巴菲特坦言在人工智能(AI)方面沒有任何專業知識，但多得他的好友、微軟創辦人蓋茨，他嘗試了流行的聊天機器人ChatGPT。

巴菲特說：「這是我完全不懂得的事情，但蓋茨至少在4、5個月前來找過我。他說要給我看看最新的東西以及它的能力。」他認為，ChatGPT是一項令人難以置信的技術進步，認為這是非比尋常的，但不知道它是否有益。