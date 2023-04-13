楊韻銳：港股考驗兩萬關　黃金股待回調再吸

大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，美國上月通脹數據低過預期，但隔晚美股三大指數偏軟，對息口敏感的納指更跑輸。值得留意的是，市場焦點正由息口走向轉移至經濟衰退問題，美股不排除有更深調整，納指有機會下試上落區間底部約11,000點。外圍經濟前景轉差，港股難免受影響，雖然內地經濟持續復甦，對港股有一定支持，但資金入市轉趨審慎，大市料難重拾年初升勢。走勢上，恒指短線考驗兩萬點心理關口，但後市回調若能守穩250天線約19,700點水平，仍可考慮小注入場。