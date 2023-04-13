楊韻銳：港股考驗兩萬關 黃金股待回調再吸
2023年04月13日 10:51
東網電視更多新聞短片
大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，美國上月通脹數據低過預期，但隔晚美股三大指數偏軟，對息口敏感的納指更跑輸。值得留意的是，市場焦點正由息口走向轉移至經濟衰退問題，美股不排除有更深調整，納指有機會下試上落區間底部約11,000點。外圍經濟前景轉差，港股難免受影響，雖然內地經濟持續復甦，對港股有一定支持，但資金入市轉趨審慎，大市料難重拾年初升勢。走勢上，恒指短線考驗兩萬點心理關口，但後市回調若能守穩250天線約19,700點水平，仍可考慮小注入場。
山東黃金(01787)發盈喜，預告今年首季多賺27%至43%。楊指出，在美元回軟及經濟衰退憂慮下，國際金價持續強勢，下一阻力上望每安士2,070美元，黃金相關股仍可繼續跑贏，但由於股價短期累升已多，後市或有獲利回吐壓力，不妨趁調整時再吸納。
融創中國(01918)今日復牌，股份跌幅顯著。楊認為屬預期之內，但公司仍有多個問題如債務問題未解決，前景未宜過分樂觀，即使能夠復牌，股價沽壓未減。事實上，內地樓市氣氛好轉，當中大型國企內房受惠程度較大，不妨留意中國海外(00688)及華潤置地(01109)。