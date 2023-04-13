許繹彬：港股後市看好看淡　須看股王走勢

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，首個徹底復常後的悠長假期期間，本港各出入境關卡均出現來港報復式旅遊，實屬這幾年難得一見，希望往後全球民眾均可遠離病毒，生活得以回復正常，經濟再度起飛。

談回港股，假期後終可重回正軌，亦慶幸悠長假期期間，外圍市況尚算生性，對港股一直影響深遠的美股及中國市場只是窄幅上落，因而造就港股在假期後得以高開衝穿20,400點的心理關口，更曾升至20,800點的水平。

許繹彬認為，投資者對後市的信心仍有保留，以短炒為主及逢高即賺，是正常現象；尤記得港股從1月的22,700點，回落至上月低位18,829點；當中回調近1,900點，主因莫過於美國在高息環境下的後遺症，令美國本地銀行需由政府接管，亦令全球再度陷於金融危機，香港股市亦因此被受牽連，無水花地直插，從高位瞬間回落。

儘管現階段看似美國本地銀行的情況穩定下來，但古語有云「冰凍三尺非一日之寒」，美國的金融及經濟問題是否已經徹底根治或有所改善，即使有預知未來的水晶球亦無法預測；繼後會否突然再爆出其他危機，投資者亦有所保留，所以對於重磅股的主要股東趁機作出減持或批股，可能亦屬人知常情；再者，恒指自上月底位18,829點升回至假期後高位近20,800點，在陰晴不定的情況下，仍有此2,000點升幅，算有所交代；到達現水平有回吐壓力，亦能理解。

投資者現階段還望能穩守19,800點，繼續希望在成交配合下，擺脫20,400點的阻力；股份方面，儘管騰訊股價現階段受壓，但其基本因素沒有改變，加上近日AI(人工智能)是近期城中熱話，以騰訊本身技術，要發展並非難事，建議可趁低吸納。