【高盛推介】阿里遭減持 股價低開後跌幅收窄
2023年04月13日 11:11
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指軟銀已透過預付遠期合約出售了價值約72億美元的阿里巴巴(09988)股份，令軟銀在阿里的持股量降至3.8%。
受消息影響，阿里股價周四(13日)早上繼續受壓，低見91.1港元，現報93.8元，下跌逾2%。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日合共約有600萬元流入阿里好倉，淡倉則約700萬元流走。今早其股價回落，即市見資金積極流入好倉。
行使價120元附近是今早早段最活躍的阿里認購證條款，屬高槓桿產品，當中可留意購(14072)，是行使價125元以下、3個月期以上產品最高槓桿。貼價證可留意阿里購(14117)，屬中短期貼價證，是高敏感度的選擇，對股價變化比較敏感度，適合捕捉股價即市的短線上落。
阿里購(14072)，行使價120元，2023年8月23日到期，實際槓桿6.6倍，行使價125元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
阿里購(14306)，行使價109.9元，2023年9月21日到期，實際槓桿5.3倍，輕微價外。
阿里購(13872)，行使價106.98元，2023年10月26日到期，實際槓桿4.7倍，中年期、時間值損耗較低。
阿里購(14117)，行使價96.33元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、高敏感度。
阿里牛(59365)，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率10.1倍，近牛、高槓桿。
阿里牛(57152)，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率6.5倍，收回價較遠。
熊證方面可留意阿里熊(53165)，是相近收回價產品中最高槓桿。
阿里沽(11850)，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿7.2倍，行使價70元以上、2個月期以上產品最高槓桿。
阿里沽(11929)，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿5.1倍，貼價。
阿里熊(53165)，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，相近收回價產品中最高槓桿。
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