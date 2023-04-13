萊坊在港成立私募資產管理業務　任董荷斌為主管

萊坊將私募資產管理業務擴充至香港，並任命董荷斌為主管。董荷斌將向萊坊大中華區行政總裁潘秉兆和私募資產管理主管Paddy Dring匯報，並將會與萊坊全球各地的私募資產管理團隊緊密合作。

董的任命將進一步擴大萊坊的私人客戶群，特別是超高淨值人士、家族辦公室，以及他們在香港和內地的理財顧問。

萊坊大中華區行政總裁潘秉兆表示，董的任命對公司的業務意義十分重大。隨着高淨值人士和家庭對個人化的房地產服務需求日益增長，公司相信在他的領導下，萊坊的私募資產管理業務將可抓緊此機遇蓬勃發展。

Paddy Dring表示，公司十分高興董加入萊坊的私募資產管理團隊。公司以成為房地產市場領先的全球私人客戶和家族辦公室顧問為目標，而董的任命使公司向此目標邁出重要一步。他的任命有助萊坊充分滿足區內客戶的需求，為私人客戶提供全球房地產交易的建議。