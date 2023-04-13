大華銀行料今年港GDP增長4%　通脹續升溫

大華銀行發表2023年第二季展望，指今年雖然將持續出現多項經濟風險，但中港通關足已成為本港今年經濟復甦的強力催化劑，預計香港本地生產總值(GDP)將在2023年恢復正增長。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，有鑑於特區政府的財政支援以及與內地全面通關，該行目前預期香港經濟在2023年增長4%，處於政府官方的3.5%至5.5%預測範圍之內。該行預期季度GDP增長會在年內加快，2023年第一季則按年輕微增長0.4%，而實質本地生產總值預期會在2023年下半年回升至2019年水平以上。

隨着經濟活動轉強及旅遊開支回復增長，該行預期通脹會升溫，但環球需求轉弱會紓緩外部價格壓力。1月及2月合併計算的整體通脹率按年上升2.1%，略高於去年12月份的2%按年升幅，主要由食品、電費及衣履價格的升幅帶動。該行預測2023年整體通脹率與官方預測的2.9%一致，因預期物價升幅會在2023年下半年加快至3%以上。

此外，該行重申預期美元兌港元匯率有很大機會重返7.75至7.85波幅範圍的中間水平。美元兌港元匯率預期在2023年第二季仍處於7.82，及後維持在7.80水平，直至2024年第一季為止。