屈臣氏計劃今年內地新增逾300家新店

過去3年疫情期間，中國屈臣氏沒有減慢其O+O(線下及線上)發展步伐，開設近850家店舖。隨着市場復甦及顧客消費意欲回升，屈臣氏更計劃今年於內地增設超過300家新店，進一步加速發展O+O零售。

屈臣氏不斷革新店舖設計，過去3年，屈臣氏於內地逾300個城市升級改造近440家店舖。最近，全新設計的升級屈臣氏店舖及Colorlab潮流彩妝體驗概念店2.0分別在上海青浦吾悅廣場、江蘇常州武進吾悅廣場開幕，全面提升O+O顧客購物體驗。

屈臣氏集團(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，O+O乃零售新標準，透過無縫結合線下及線上平台，O+O零售模式有助公司更緊貼顧客的需要，讓他們隨時隨地都能在不同平台上體驗產品、服務及購物。顧客數據分析顯示，在內地屈臣氏的實體店及網店均有消費的O+O顧客群消費額是只於實體店購物顧客的3.1倍，印證發展O+O平台策略的重要性。

展望將來，O+O平台策略仍是集團增長策略的焦點。由於實體店舖為顧客提供無可取代的購物體驗，因此屈臣氏計劃今年於內地增設超過300家店舖，持續革新店舖設計、增加產品種類及提升顧客體驗，滿足顧客的需求。傳統零售業並非式微，關鍵是創新及與時並進，為顧客帶來更優越的服務及體驗。