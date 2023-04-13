Trip.com：4月首十日香港出境機票訂單按年增近32倍

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，踏入第二季度，樂見旅遊業繼續保持強勁復甦趨勢。在剛過去的清明及復活節假期，港人外遊氣氛再次熾熱，其出境機票、酒店、高鐵票及當地體驗產品的訂單量均錄得大幅上升。

他又指，隨着政府即將發放新一輪的消費券，預計這將進一步提升市民的出遊意慾。同時，五一勞動節假期亦將帶動訪港旅遊業。公司會繼續緊貼旅客需要，為用戶提一站式旅遊服務。

期內。香港到內地高鐵票量與上月同期相比大幅增長502%；香港到內地的最熱門3個高鐵站分別為廣州南、深圳北和廣州東。

另外，Trip.com香港用戶入住境外酒店較上月同期增加181%，按年激增17.34倍；境外酒店頭3位目的地是深圳、澳門和廣州，而訂購當地體驗產品較上月同期增加289%，按年激增77.17倍。