道指期貨升55點　美匯指數考驗101關

美匯指數報101.12；港匯見7.8496；離岸人民幣(CNH)報6.8783；美元兌日圓報133.04；歐元處1.0999；英鎊報1.2497。金價報2,024.53美元。油價微升，布油報87.29美元，紐油處83.3美元。比特幣見30,092美元。道指期貨升55點。

焦點數據：

17:00 歐元區2月工業生產

20:30 美國3月生產物價指數

20:30 美國申領失業救濟人數

港股先跌後升，恒生指數全日收報20,344點，升34點或0.17%，主板成交1,099億港元。

-阿里曾挫5%，軟銀再沽貨，持股將降至3.8%。

-融創中國復牌，股價曾瀉近6成。

。

-吉汽旗下極氪推出入門SUV，售價18.9萬人民幣起。

內地股市全線向下，其中滬綜指收報3,318點，跌8點或0.27%，成交額4,775.88億元人民幣。蘋果公司或轉移生產重地，滬深蘋概股跌勢急。

中國經濟：

●內地首季以人民幣計價出口增8.4%，進口增0.2%。

香港經濟：

●又輸！全球營商環境香港僅排第7位，新加坡稱冠。

●大華銀行料今年港GDP增長4%，通脹續升溫。

●陸佑家族旗下馬己仙峽道屋地傳50億元易主。

外地經濟：

●克魯格曼：通脹顯著回落，聯儲毋須再加息。

●三藩市聯儲行長：銀行動盪恐拖慢經濟增長。

●分析師：新加坡金管局或將再次收緊貨幣政策。

●IMF：美國硬着陸風險仍在，經濟續處不穩定狀態。

●時機成熟！專家料美國頁岩油業將掀起併購潮。

●巴菲特談投資決定及市場熱話，頻掟比亞迪全因...

●植田和男：日央行將繼續實施寬鬆貨幣政策。

企業消息：

●供應鏈急轉移！iPhone印度產量按年大增2倍。

●據報蘋果與供應商洽談泰國生產MacBook。