【收市開Show】港股拗腰回升 有咩啟示？
2023年04月13日 16:49
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雖然美國3月通脹數據CPI低於預期，但聯儲局議息記錄顯示，預料美國經濟今年將溫和衰退，隔晚美股先升後跌；在經濟衰退陰霾下，美股下行壓力有幾大？對港股有咩影響？
港股周四(13日)拗腰回升，低開331點後，最多跌424點，更一度失守兩萬關，但尾市發力，最終收市升34點，報20,344點。港匯偏弱，金管局再承接逾90億港元的沽盤，為今個月第3次接錢，港股近期充斥住唔少壞消息，難有大突破？但拗腰回升，有咩啟示？
再有科網股陷掟貨陰霾，繼騰訊(00700)後，有傳阿里巴巴(0998)的大股東軟銀計劃將手上餘下一成股份繼續沽出套現，消息拖累阿里跌近2%；大股東掟貨未完，阿里股價仍有壓力？散戶咩位接貨？壞消息出晒未？
市場憧憬美國政府將回補戰略石油儲備，加上隔晚美匯偏軟，刺激國際油價做好兼創今年高位，港股「三桶油」中的中石油(00857)及中海油(00883)齊創52周高位，油價同油股仲有幾大上升空間？有貨要趁高食胡？
另一方面，停牌逾1年的融創中國(01918)周四(13日)復牌，股價收急瀉逾5成半，大行摩通唱淡，認為股價只值1元，有貨的股民要速速沽貨離場？內房板塊前景仍未趨明朗？
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