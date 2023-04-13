【收市開Show】港股拗腰回升　有咩啟示？

雖然美國3月通脹數據CPI低於預期，但聯儲局議息記錄顯示，預料美國經濟今年將溫和衰退，隔晚美股先升後跌；在經濟衰退陰霾下，美股下行壓力有幾大？對港股有咩影響？

港股周四(13日)拗腰回升，低開331點後，最多跌424點，更一度失守兩萬關，但尾市發力，最終收市升34點，報20,344點。港匯偏弱，金管局再承接逾90億港元的沽盤，為今個月第3次接錢，港股近期充斥住唔少壞消息，難有大突破？但拗腰回升，有咩啟示？

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