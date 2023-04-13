【高盛推介】騰訊曾見近3周低位　股價低開高走

騰訊大股東Prosus表示已將持有的9,600萬股騰訊股票以認證形式存入香港中央清算結算系統，以讓該批股份能夠有序地在市場上交易。

觀察個股輪證資金流向，過去3個交易日資金積極流入騰訊好倉，合共逾1.1億元，是最多資金流入的個股產品，金額較第二名產品多出近10倍。其淡倉則約有500萬元流走。

現時部署騰訊認購證可考慮7月份或以後到期的產品，有不同行使價選擇，投資者可根據自身策略選擇適合自己的產品，但同時亦要注意早前資金流入令部分產品累積一定街貨，挑選時亦要留意街貨數據。

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