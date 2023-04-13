會計師公會：業界人才流失率30%　冀從多渠道培育新血入行

本港面對人才流失問題，香港會計師公會會長方蘊萱表示，會計業界人才流失約三成，情況與去年相若，正研究調整獲取專業資格工作經驗門檻的可行性，同時加強與中學、專上院校的合作，宣揚會計專業，並在大學接觸學生，從多個渠道培養會計新一代，以緩解專才短缺。

她強調，專業人員流失非會計業界特有，部分會計師轉投身監管機構、企業等工作，而香港與外界全面通關，將有助人員流動，相信今年情況會有所紓緩。

會計師公會專業資格課程(QP)現時要求考生須具3年相關工作經驗才能取得會計師資格，她指出，正探討將QP的門檻改革，分開執業會計師及非執業會計師要求，前者擁有3年工作經驗要求不變，而非執業會計師工作經驗要求則降至兩年，以增加會計師供應，惟目前仍在探索階段，望今年底可有較明確方向。

她指，目前與公會有互認協議的全球會計聯盟(GAA)，成員地最寬鬆要求也是2年工作經驗，故認為香港有條件及空間放寬，並強調QP嚴謹，且在行內屬高規格考試，相信非執業會計師的工作經驗要求放寬，不會影響會計質素。

根據香港會計師公會最新數據，現有近4.7萬名會員，40歲以下的年輕會員佔約四成；商界執業會計師(PAIB)和執業(Practicing)會員的比例，由2019年的「70：30」變為「75：25」，反映商界比例持續上升。