今年首季豪宅市場止跌　分層單位及聯排別墅受追捧

通關效應帶動下，豪宅租賃市場需求及租金回升，第一太平戴維斯指出，市區豪宅租金於第一季錄得增長，其中去年第四季仍錄約3.1%跌幅的港島區豪宅租金，上季回升約0.4%。其中位於山頂及半山，月租介乎8萬至12萬港元分層單位及聯排別墅受市場追捧。

至於九龍區租金升勢加快，繼對上一季微升約0.1%後，上季進一步增加約0.8%。九龍站、尖沙咀及紅磡等豪宅單位受歡迎，如天璽和凱旋門等，因靠近日資銀行而吸引新來港的日本客租住。反觀，新界區租金則仍然受壓，第一季再跌0.9%，但跌勢有所放緩。

各類物業當中，以聯排別墅租金走勢最好，該類單位租金於去年第四季下跌約5.8%後，於上季明顯反彈，按季錄約2.6%增長，主要受到南區租賃需求活躍所帶動。而服務式住宅方面，酒店式單位及住宅式單位的租金，亦分別按季上升約1.0%及1.8%，整體入住率亦微升至約63.5%。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，內地客重返香港市場，物色豪宅租賃單位，業主普遍因而收窄議價空間，而國際學校亦再度出現學位輪侯潮，吸引新來港及居港外藉家庭的學生報讀，帶動豪宅租賃需求。