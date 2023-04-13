六福上季整體同店銷售負轉正　港澳市場反彈逾倍

整體同店銷售中，黃金產品的同店銷售增長92%，定價首飾產品則為增長66%，其中鑽石產品扭轉過去四個季度的跌勢，同店銷售增長轉正至升57%，而定價黃金產品亦有89%的同店銷售增長，主要由港澳市場的復甦帶動。

由於通關後港澳的旅客人流及消費大幅改善，集團於第四季在港澳市場的同店銷售增長從上一季度的下跌反彈至增長124%，其黃金產品的同店銷售增長145%，定價首飾產品則升88%，其中鑽石產品及定價黃金產品的同店銷售增長分別為76%及125%。另外，香港於第四季的整體同店銷售增長與澳門相若，而它們於季內合計的零售值按年計錄得約140%升幅。

內地市場的消費情緒恢復較港澳緩慢，其自營店於季內的整體同店銷售下跌6%，其中黃金產品和定價首飾產品分別跌3%及跌15%。然而，在低基數效應下，內地市場自營店於3月份的同店銷售增長達39%，扭轉1月及2月份的低雙位數字跌幅。