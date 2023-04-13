美團企業版發布　冀助力10萬企業節省百億消費成本

美團企業版着力解決企業消費中報銷流程復中複雜、消費不透明、成本管控難、供給資源單一等問題，依託平台豐富的自有供給，為企業用戶在福利用餐、招待用餐、訂製化團餐、企業差旅等場景帶來全新消費體驗，幫助企業用戶數字化轉型的道路上實現成本與效率的平衡。

截至2023年3月，美團企業版已服務近萬家企業客戶，覆蓋包括生物醫藥、金融銀行、大快消、新能源、軟件和訊息技術服務等20多個行業。據相關客戶數據統計，接入美團企業版後，可平均每月為每位員工節省4.4小時的報銷時間，為企業財務相關流程提效90%。

未來5年，美團企業版希望助力10萬企業，降低百億企業消費成本，幫助更多企業強化自身韌性，實現高質量發展。

美團高級副總裁、到家事業群總裁王莆中表示，企業管理的數字化正在向縱深發展，從組織管理數字化發展為員工管理數字化。同時員工的需求正向多樣化、品質化、彈性化轉變，這對企業消費模式也提出更高要求。從周四(13日)開始，美團將為企業用戶全面開放豐富的消費場景和商戶選擇，讓每次因公消費都像用美團一樣簡單。