3月工商舖買賣升逾四成至402宗　為9個月最多

隨着香港全面通關及撤銷多項防疫措施細節安排，工商舖業主及投資者信心漸見回升。據中原(工商舖)統計，3月市場共錄約402宗工商舖買賣成交，對比2月高出逾四成，更為過去9個月以來單月新高，當中，以寫字樓及工廈表現突出，兩項物業交投量分別按月上升逾八成及超過七成。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，根據中原(工商舖)資料，3月工商舖買賣成交量，對比2022年同期增加約13%。而上月錄得約78宗寫字樓買賣成交，按月大增約85.7%，較去年同期更錄得約1.4倍升幅，據了解，為2021年9月以來最高成交數字，反映通關後中外資金來港不再受限制，抑壓數年的購買力陸續釋放。多宗成交來自宏基資本的黃竹坑道23號。期間涉及成交金額約14.9億元，按月雖回落約37.2%，但按年同期則大幅上升約2.4倍。

至於，工廈市場表現同樣向好，月內共錄約253宗買賣成交，對比上月大幅增約74.5%，涉及成交金額約32.78億元，按月漲達兩倍。月內金朝陽旗下葵涌項目iCITY錄約20宗成交。而上月商舖物業錄約71宗成交，總成交金額約34.58億元，按月分別下跌約17.4%與約9%。

潘認為，在疫情期間，工商舖範疇中商舖價格最受影響，而隨着疫情漸見受控，舖價已逐漸趨穩回升，預計需待租賃活動全面復甦後才會再帶動更多買賣成交，反觀目前寫字樓物業在這數年間價格持續下調，尤其核心商業區指標商廈價格更回落至吸引水平，隨着通關，不少經濟活動恢復，相信將會成為寫字樓成交增長動力。而近期一手工廈物業受市場追捧，因而帶動交投量回升，預料工商舖物業成交價量會逐步上揚。