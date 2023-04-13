Yen價將轉強？大行：今年升1成每百日圓兌6.5港元

日本央行行長植田和男上任未滿一周即於國際舞台亮相，出席七國集團(G7)財金官員會議時表示，日本通脹今年中會回到2%以下，日本的物價情況與其他國家不同，比起通脹遠超2%可能出現的麻煩，更應該關注通脹未能達標的風險，所以為了實現通脹持續企穩2%的目標，要繼續寬鬆的貨幣政策。

日圓匯價周四變化不大，亞洲時段最多僅微跌0.17%，低見133.37兌每美元，其後略見回升，每百日圓高見5.9063港元。

不過，日資投行野村估計，日圓兌每美元6月底前會升上125，以現時港元徘徊弱方兌換保證7.85兌每美元計算，即每百日圓上探6.28左右，本年底更估升至120兌1美元，即每百日圓6.54港元，亦即有約一成上升空間。渣打亦料圓匯今年底升至120兌每美元。

即使植田上任以來不斷「放鴿」，還為日央行實現通脹目標「潑冷水」，野村依然認為，日央行最快本月或6月便修改控制孳息率曲線(YCC)政策，「現階段看，完全摒棄YCC仍不現實」，可是可以把孳息率控制的對象由10年期國債轉移至5年期，或兩年期(即可能收窄美日兩國之間的10年期國債息差的同期，壓低短期融資成本)，況且聯儲局加息本輪加息周期也快到盡頭。

另外，日本電商巨頭樂天分拆旗下樂天銀行上市，以調低後的招股價範圍上限每股1,400日圓定價，集資額833億日圓(約49.18億港元)，榮膺2018年12月軟銀集團分拆電訊業務後日本最大宗新股。