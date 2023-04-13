SmarTone推消費券「SmarT住賺」　設連串上台及買機優惠

【營業資訊】新一輪消費券發放在即，SmarTone推出消費券「SmarT住賺」優惠。客戶以消費券選用SmarTone指定5G月費計劃、Home5G寬頻以及選購手機及配件，均可享不同的優惠，感受優質的SmarTone5G網絡。客戶於SmarTone的每次交易可接受共同使用支付寶香港、BoC Pay、八達通PayMe from HSBC及WeChat PayHK付款方法。

新客戶以消費券上台選用指定SmarTone5G月費計劃，可按個人需要自選「遊走中國內地及澳門之選」或「暢遊亞洲之選」兩個漫遊服務組合。選用「遊走中國內地及澳門之選」可於24個月合約期內獲贈240GB中國內地/澳門漫遊數據及4,800分鐘中國內地/澳門漫遊通話分鐘。選用「暢遊亞洲之選」可於28個月合約期內獲贈70GB亞太區漫遊數據及100分鐘內地及澳門通話分鐘。

兩個組合再送「智2通」內地電話號碼及200元UberTaxi優惠。客戶啟動「智2通」內地電話號碼後，即可獲分配一個內地電話號碼，更可在香港預先辦理內地實名登記。實名登記後，客戶毋須換咭便可憑此內地號碼申請內地服務，例如開啟銀行戶口、接收驗證碼，以及接通內地支付平台及其他服務。

SmarTone Home 5G寬頻為用戶提供全天候最佳5G寬頻體驗，加上擁有全港最多低頻段頻譜，室內接收更強。客戶更可透過全港首創的「5G寬頻App」提升家中上網體驗，包括協助客戶尋找路由器最佳擺放位置、網絡診斷、提升Wi-Fi網速及管理已連接的裝置，並控制子女的上網時間。

SmarTone現推出Home5G寬頻消費券限時優惠，新上台客戶可享超過1,300元月費回贈，合約期內月費低至104元。

客戶亦可憑消費券購買新手機及配件，可享特別優惠。多款Samsung旗艦手機均提供上台出機價，可享低至七二折機價優惠。Samsung Galaxy A54 5G特選客戶價只需3,498元。

另外，SmarTone即日起接受客戶預訂全新HONOR Magic5 Pro，特選客戶價只需6,599元。選購其他指定型號手機及配件亦可享低至半價優惠。