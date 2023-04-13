新港城三房768萬易手　4年帳蝕12萬元

大型屋苑再錄蝕讓，馬鞍山新港城三房單位，放盤1個月，減價12萬元，以768萬元售出，約4年帳面虧蝕12萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原施長達透露，北角海峰園崇峰閣連天台戶，實用面積約854方呎，套三房間隔，享維港海景，附有內置樓梯直上天台，議價後以2,168萬元易手，呎價約25,386元，新買家屬於用家。

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九龍區

●中原施蒂文表示，啟德1號(II)第3座高層G室，實用面積約800方呎，套三房間隔，另設儲物房，望內園泳池景，以1,730萬元成交，呎價約21,625元，原業主於2017年1月以約1,628.5萬元購入，持貨約6年帳面賺101.5萬元，單位升值約6%。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣宇晴軒1座中層B室，實用面積約554方呎，三房間隔，望園景，原業主以約960萬元放盤約3個月後，吸引區內客洽詢，議價後減價約15萬元，以約945萬元成交，呎價約17,058元，新買家為換樓客。

●利嘉閣李啟昌指，長沙灣昇悅居1座高層F室，實用面積約609方呎，套三房間隔，望園景，新買家為外區換樓客，原業主願意減價，開價由1,050萬元，減至980萬元成交，呎價約16,092元。

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨4月暫錄約7宗買賣，屋苑5期蘭秀道15號中層C室，實用面積約653方呎，原則三房間隔，望內園景，獲外區客斥資803萬元購入，呎價約12,297元。

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新界區

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山新港城F座低層4室，實用面積約519方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，叫價780萬元，微減12萬元，獲買家以768萬元承接，呎價14,798元，原業主於2019年4月以780萬購入，持貨約4年帳蝕12萬元，期內跌價約2%。

●世紀21奇豐蔡蓓透露，馬鞍山翠擁華庭10座高層A室，實用面積約696方呎，三房間隔，享池景，放盤10日，原先叫價880萬元，減價52萬元，以828萬元獲買家承接，減幅約6%，呎價約11,897元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山區4月暫錄約40宗二手買賣，新港城暫錄約4宗，屋苑D座中層1室，實用面積約490方呎，三房間隔，開價約720萬元，議價後以678萬元易手，呎價約13,837元，新買家為用家。

●中原柯勇表示，將軍澳4月暫錄64宗二手買賣，按月跌約47%，將軍澳中心5座低層C室，實用面積約677方呎，套三房間隔，以992萬元成交，呎價約14,653元。

●利嘉閣溫錦駒稱，將軍澳蔚藍灣畔2座極高層C室，實用面積約745方呎，套三房連儲物室間隔，最初叫價約1,600萬元，及後逐步下調叫價，累減142萬元，終以1,458萬元連租約易手，呎價約19,570元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢打蠔墩下圍雙號分層地下單位，套三房間隔，望山景，以618萬元成交，新買家為外籍人士，原業主於2004年3月購入，當時作價187萬元，持貨約19年帳面獲利431萬元，期內升值約2.3倍。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區4月暫錄約40宗二手買賣，沙田碧濤花園2期嘉麗閣中層G室，實用面積約842方呎，套三房間隔，放盤時叫價約1,050萬元，日前議價後以970萬元易手，呎價約11,520元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田欣廷軒1座中層C室，實用面積約434方呎，兩房間隔，放盤兩個半月，獲買家零議價下以750萬元承接，呎價約17,281元，原業主於2002年4月購入上述單位，當時作價214萬元，持貨21年帳面獲利536萬元，期內升值約2.5倍。

●美聯楊浩然稱，大埔天鑽8座低層K室，實用面積約551方呎，兩房間隔，以800萬元放售，議價22萬元，以778萬元沽出，呎價約14,120元，較同類型單位數月前做價高逾1成，原業主於2019年初以636.2萬元一手購入，帳面獲利約141.8萬元。

●中原劉德興表示，粉嶺及上水區4月暫錄約20宗買賣，其中粉嶺花都廣場2座中層C室，實用面積約413方呎，兩房間隔，放盤時開價約538萬元，議價後以515萬元易手，呎價約12,470元，新買家為年輕上車客。

●中原劉喜燕透露，元朗錦綉花園4月至今暫錄約兩宗買賣，屋苑M段第4街單號屋，實用面積約1,245方呎，套四房間隔，放盤時開價約1,680萬元，議價後以1,565萬元沽出，呎價約12,570元，新買家為同區租客。

●中原王勤學稱，元朗YOHO Town第1座中層C室，實用面積約393方呎，兩房間隔，開價618萬元，放盤即日零議價沽出，呎價約15,725元，新買家為上車客，見上址叫價為同類放盤最平，即睇即買。

●祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居6座低層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，新買家為外區客，因親友居於附近，方便照應，經過輕微議價後，最終獲以518萬元入市，呎價約9,453元。

●中原伍耀祖透露，天水圍區4月錄約30宗二手買賣，居屋及私樓比例各佔約半，居屋天頌苑N座低層6室，實用面積約433方呎，未補價第二市場叫價330萬元，經議價後售316.5萬元，呎價約7,309元，原業主持貨約4年，帳面獲利61.5萬元，或升值約24%。

●中原陳思麗稱，天水圍居屋屏欣苑B座中層17室，實用面積約447方呎，「大兩房」間隔，未補價第二市場叫價480萬元，零議價下沽出，呎價約10,738元，新買家為「白居二」上車客，原業主一手購入，帳面獲利261萬元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋美樂花園9座低層C室，實用面積約591方呎，兩房間隔，區內分支家庭為鄰近家人居住，方便照應，原業主再減價兩萬元，已補價自由市場以496萬元購入自住，呎價約8,393元，屬市場價成交。

●中原林恩信指，荃灣區4月暫錄30多宗二手買賣，包括昇柏山右翼中層C室，實用面積約515方呎，兩房間隔，望內園景及泳池景，去年11月開價700萬元，今年3月減價至680萬元，經議價後，再減45萬元，最終以635萬元沽出，呎價約12,330元。

●美聯凌光盛表示，馬灣珀麗灣30座極高層兩房單位，實用面積約589方呎，新買家為區內首置客，議價22萬元，以728萬元承接，呎價約12,360元，原業主於2010年以350萬元購入，持貨約13年帳面獲利約378萬元，期內物業升值約1.08倍。

●利嘉閣劉俊傑指，東涌映灣園7座中高層G室，實用面積約737方呎，套三房間隔，望海景，以835萬元成交，呎價約11,330元，原單位業主2009年以325萬元購入，持貨約14年轉手帳面獲利約510萬元，物業升值約1.6倍。

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