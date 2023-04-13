新盤氣氛轉熱　各發展商展開軟銷造勢

一手市場氣氛於長假期後急速升溫，發展商紛紛為旗下新盤造勢。啟德項目首度披露會所設計，大埔白石角樓盤上載樓書，而馬頭角現樓項目的會所設施亦正式曝光。

●啟德天瀧住客會所佔逾7萬方呎

該公司營業(二)部副總經理李菲茹稱，項目會所「Club Knightsbridge」連園林面積逾7萬方呎，有逾30項設施。

●大埔白石角University Hill上載樓書

由樓書所見，項目提供的戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由206至851方呎，主打的兩房戶佔全盤近六成。標準樓層每座每層設10至11伙，並提供兩部升降機。

●馬頭角瓏碧現樓會所曝光

●馬鞍山泓碧四房戶2,200萬元招標沽出

●何文田站瑜一第1C期取消交易戶重新沽出

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周四(13日)錄得3宗成交，共涉及4,660.42萬元，當中兩伙為取消交易後重新售出。

據項目成交紀錄冊顯示，項目的第5B座8樓A室三房戶，實用面積656方呎，原本於月初以1,905.11萬元售出，惟簽訂臨時買賣合約後未有進展，交易取消後，今日以相同價單重新獲得承接，呎價約29,041元。

●元朗Grand YOHO第二期單日招標售出3伙 共涉逾4,580萬元

1,203.5萬至約1,797.8萬元，總成交金額逾4,580萬元。當中，5座39樓E室，實用面積1,115方呎，三房連儲物室間隔，成交價約1,797.8萬元，呎價約16,124元。

●何文田天鑄第2期四房作價6,662.2萬元

●觀塘凱滙四房戶呎價約20,850元

●西南九龍維港滙II四房售4,660.8萬元