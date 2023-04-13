新盤氣氛轉熱 各發展商展開軟銷造勢
2023年04月13日 22:04
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一手市場氣氛於長假期後急速升溫，發展商紛紛為旗下新盤造勢。啟德項目首度披露會所設計，大埔白石角樓盤上載樓書，而馬頭角現樓項目的會所設施亦正式曝光。
●啟德天瀧住客會所佔逾7萬方呎
由恒基地產(00012)等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周四(13日)公布住客會所的細節。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目提供兩個示範單位，預計下周五(21日)會先開放予VIP預覽，及下周六(22日)起對公眾開放。該盤最快本底發出銷售安排，料首批將推出不少於114伙招標發售。
該公司營業(二)部副總經理李菲茹稱，項目會所「Club Knightsbridge」連園林面積逾7萬方呎，有逾30項設施。
●大埔白石角University Hill上載樓書
新鴻基地產(00016)大埔白石角University Hill，周四(13日)已上載樓書至一手住宅物業銷售網。項目由5幢樓高12至13層的住宅大樓組成，共提供607伙。新地代理總經理胡致遠表示，項目部署明日率先開放一個兩房交樓標準單位予傳媒參觀。
由樓書所見，項目提供的戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由206至851方呎，主打的兩房戶佔全盤近六成。標準樓層每座每層設10至11伙，並提供兩部升降機。
●馬頭角瓏碧現樓會所曝光
碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道現樓新盤瓏碧，項目住客會所於周四(13日)首度曝光，碧桂園(香港)營銷管理部總經理林曉箐表示，項目會所「瓏碧薈」設於2樓及3樓，連戶外綠化園林總面積逾9,200方呎，配備18項設施，提供健身室、空中瑜珈、宴會廳、戶外游泳池及兒童遊樂設施等，其中兒童天地及戶外空間面積達約3,500方呎。
●馬鞍山泓碧四房戶2,200萬元招標沽出
碧桂園(02007)等的馬鞍山泓碧，周四(13日)透過招標形式售出四房雙套房大宅，作價2,200萬港元。上述單位為1座1樓B室，實用面積1,490方呎，成交呎價約14,765元。資料顯示，該盤共提供547伙，迄今售出534伙，套現逾66億元。
●何文田站瑜一第1C期取消交易戶重新沽出
華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周四(13日)錄得3宗成交，共涉及4,660.42萬元，當中兩伙為取消交易後重新售出。
據項目成交紀錄冊顯示，項目的第5B座8樓A室三房戶，實用面積656方呎，原本於月初以1,905.11萬元售出，惟簽訂臨時買賣合約後未有進展，交易取消後，今日以相同價單重新獲得承接，呎價約29,041元。
●元朗Grand YOHO第二期單日招標售出3伙 共涉逾4,580萬元
新鴻基地產(00016)旗下的元朗Grand YOHO第二期，周四(13日)招標連沽3伙，成交價介乎
1,203.5萬至約1,797.8萬元，總成交金額逾4,580萬元。當中，5座39樓E室，實用面積1,115方呎，三房連儲物室間隔，成交價約1,797.8萬元，呎價約16,124元。
●何文田天鑄第2期四房作價6,662.2萬元
新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄第2期，周四(13日)以6,662.2萬元招標售出3座17樓A室，該單位實用面積1,708方呎，採四房雙套間隔，設私人升降機大堂，呎價約39,006元。
●觀塘凱滙四房戶呎價約20,850元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙以2,276.82萬元售出第1座43樓A室，四房連儲物室間隔，按單位實用面積1,092方呎計，呎價為20,850元。
●西南九龍維港滙II四房售4,660.8萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，周四(13日)連錄兩宗成交，總成交金額逾6,800萬元。其中，維港滙II的1座15樓B室，實用面積1,432方呎，四房雙套間隔，成交價4,660.8萬元，呎價約32,547元。