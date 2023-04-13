被指與華潤置地利益輸送以低價購房　安永：指控嚴重失實

據報，這封4月12日引發關注的匿名舉報信的收件人為「華潤置地投資者關係部領導」，署名「關心公司的市場人士」。巧合的是，舉報信流出的時間剛好是華潤置地替換核數師之後不久。潤置於3月29日公布更換核數師，當時披露的原因是公司連續委聘安永為獨立核數師的年期已經達到規定年限，故在安永退任後改為委任畢馬威為新任核數師。

安永當晚已在社交平台發聲明否認指控，指出匿名信中的相關指控嚴重失實、其內容與事實嚴重不符；已採取一切必要的法律行動，包括但不限於提出誹謗的訴訟。華潤置地向內媒表示，經初步調查與核實，上述網上信息對華潤置地的質疑與事實嚴重不符。華潤置地對網上傳播虛假消息的人士保留法律追究的權力。

該封匿名舉報信引述「安永可靠消息」指，2019年末，安永大中華區最高管理團隊GCLT（Greater China Leadership Team）大多數成員及若干資深合夥人集體同時以每平方米17,300元人民幣，購入至少10餘套位於海口的華潤悅府純住宅。而參與購房的幾乎所有人均未落戶海口，且之後年度在海南未有合理長度居留，並直指這些人的主要購房意圖為炒房獲利。舉報信提出兩項質疑，一是華潤置地是否以顯著低於當時市場價的房價出售房源給安永，二是這些安永的管理層當時是否具備在海口購房的資格。