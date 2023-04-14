施羅德基金管理：關注內地經濟復甦節奏　積極擁抱創新

踏入4月，內地經濟復甦步伐有所放緩，市場似乎在等待進一步的信號。從追蹤的數據來看，內地房地產成交復甦力度自3月以來有所減弱，一方面是春節後成交量快速復甦或與之前的積壓需求有關，另一方面或許是樓價躑躅不前對買樓者心理產生了一些影響。

筆者注意到，上海二手樓市場於三月份的掛牌量接近歷史新高，而大量的供應亦限制了樓價回升。從歷史上看，樓價和銷量存在直接關係。在貨幣政策溫和的刺激之下，樓價有望逐步回升，從而刺激成交量回升。

經濟復甦或未步入正軌

中國房地產的復甦力度對於判斷中國經濟乃至全球經濟都非常重要。國際主流觀點依然認為，中國在2023年的復甦可能將由服務業需求主導，而對於實體經濟(特別是大宗商品)的需求則可能有限。此處容易出現超預期的變化，投資者需要密切留意。

另外，注意到2023年初至今的汽車需求一直比較委靡，燃油車需求下行固然有其被新能源汽車替代的原因，但新能源車的需求亦強差人意。這或許與需求在前兩年的持續刺激後被透支有關，亦有可能是家庭收入預期下降所致。

以往，汽車和房屋消費之間息息相關，而且節奏相近，可以作為經濟復甦的先導性指標。由此看來，這一輪經濟復甦可能尚未步入正軌。

留意三種情景的預期變化

從大類資產來看，此處有三種可能出現的情景：

第一種情景是經濟強勁復甦，房屋銷量、汽車銷量和消費服務需求在2023年第二季度快速回升。在這種情景下，股市或會在第二季度做好，但是通脹和樓價可能很快會成為新的憂慮，從而限制寬鬆政策的發揮空間，甚至可能出現逆周期調節。大宗商品或可受惠，但股市下半年或會承壓。

第二種情景是經濟溫和復甦，房屋銷量、汽車銷量和消費服務需求在第二季度溫和回升。在這種情景下，通脹和樓價壓力可能不會那麼快浮現，企業盈利溫和擴張，股市慢牛有望出現。

第三種情景是經濟復甦漸漸停止，總需求在低位徘徊。在這種情景下，政策力度或會進一步加大。屆時，投資者將需要考慮流動性相關風險。

總括而言，我們目前仍然較傾向第二種可能性。

從行業來看，AI(人工智能)堪稱近期「夜空中最亮的星」，但筆者認為可以適時尋找一些景氣度和估值尚在低位的周期品和消費品。

ChatGPT所在的AI行業是近年來最激動人心的創新。從歷史看，顛覆式創新有以下幾個特點：

1. 創新是偶發性的，無法作系統性預測。

2. 創新會使人類的生產力發生非線性躍升，從而帶來更大的繁榮。

3. 部分行業和企業將被永久性顛覆。筆者基本態度是不應畏懼，而且應該積極擁抱創新。

引用荀子的話來概括，「君子生非異也，善假於物也」。從股票相關板塊的表現來看，可能很多投資者的體驗並不是很好，但較客觀地看，股票市場經常通過泡沫的形式來指明未來的方向，比如2001年的科網泡沫，其指示的產業方向比較正確。此外，當增長板塊處於上漲初期時，beta比alpha更重要，因為要在初期可區別出真正的行業領先公司難度較大。

筆者認為，投資者宜從幾個角度觀察泡沫是否已結束，包括產業增長或更新趨勢是否放緩、上漲標的是否已經嚴重擴散到產業外圍，以及流動性有關的趨勢是否發生變化。就此而言，我們認為當前可能還未是AI相關行業上漲的尾聲。

施羅德基金管理(中國)首席投資官 安昀