道指升383點 金價逼近高位
2023年04月14日 08:44
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●踏入亞洲時段，美匯指數跌至100.95%；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8662；美元兌日圓處132.57；歐元報1.1057，英鎊報1.2526。現貨金價處2,039美元。布油報86.24美元，紐油報82.36美元。比特幣升1.1%，報30,651美元。道指期貨跌46點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水150點。
●道指收報34,029點，升383點，升幅1.14%。標指收報4,146點，升54點或1.33%。納指反彈236點或1.99%，收報12,166點。
●港股ADR指數收報20,416點，升72點。
●歐股做好，法股升逾1%。
●紐約5月期油每桶收報82.16美元，跌1.1美元或1.32%。
●紐約期金升1.5%，逼近紀錄高位。
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