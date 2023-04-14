易綱：今年內地GDP增速料達5%

內媒報道，人民銀行行長易綱出席二十國集團(G20)財長和央行行長會議上發言，內地經濟正在企穩回升，通脹保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今年國內生產總值(GDP)增速將達5%左右。

易強調，各方應採取切實行動確保第16次份額總檢查如期順利完成，中方願與各方一道落實債務處置共同框架。易感謝各方對G20可持續金融工作組工作的支持，並表示人民銀行作為工作組聯合主席，將與各方密切合作完成今年工作任務。

會議成員普遍認為，受高通脹、貨幣政策收緊、地緣局勢緊張等系列因素影響，全球經濟仍面臨較大下行風險。部分成員關注近期發達經濟體銀行業動盪帶來的不確定性。各方同意加強政策協調，共同促進全球經濟復甦、維護金融穩定。

此外，會議支持加強全球金融安全網，重申將推進國際貨幣基金組織(IMF)第16次份額總檢查如期完成。各方呼籲更多國家參與特別提款權轉借，支持落實好債務處置共同框架，幫助脆弱經濟體經濟復甦。

會議並肯定G20可持續金融工作組在完善動員充足氣候融資機制、促進可持續發展目標相關融資、加強可持續金融能力建設三方面工作的積極進展，期待工作組提出相關政策建議。各方支持加強加密資產監管的國際協調，同意更新《G20普惠金融行動計劃》。

此外，易綱周二(11日)在美國華盛頓出席國際貨幣基金組織/世界銀行春季例會期間會見美國聯儲局主席鮑威爾，雙方就中美經濟金融形勢交換意見。