【高盛推介】汽車股今早逆市反彈 留意比亞迪高槓桿購
2023年04月14日 11:14
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（Getty Images）
高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股早前受減價潮影響股份受壓，近期走勢靠穩，周五(14日)早上股價出現明顯反彈，有報道指巴西政府準備向比亞迪(01211)提供新的激勵措施，包括為新車廠提供土地。另外，吉利汽車(00175)旗下極氪智能科技與英特爾(Intel)宣布簽署戰略合作備忘錄。
比亞迪現時上升逾2%，報227港元，吉汽上升近4%，報10.14元，是升幅最大的藍籌股之一。長城汽車(2333)更升逾8%，報9.71元。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日計，比亞迪好淡倉都有資金流入，金額分別為約300萬及150萬元。而吉利好倉同期亦有約150萬元流入。
現時成交最活躍的比亞迪認購證行使價分別是約245及275元兩款產品，行使價245元附近的屬中短期貼價、高槓桿、高敏感度產品，適合短線部署，可留意比迪購(11482)。而行使價275元則屬於輕微價外，亦是高槓桿選擇，可留意比迪購(12199)，是行使價280元以下、3個月期以上最高槓桿。
看淡比亞迪可留意高槓桿比迪沽(12525)，是行使價145元以上、2個月期以上最高槓桿。
比迪購(12199)，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿8.4倍，行使價280元以下、3個月期以上最高槓桿。
比迪購(11482)，行使價245.2元，2023年6月21日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、高槓桿、高敏感度。
比迪購(29313)，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿6.1倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪沽(12525)，行使價177.78元，2023年7月24日到期，實際槓桿7.1倍，行使價145元以上、2個月期以上最高槓桿。
比迪牛(58786)，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價產品最高槓桿。
比迪熊(53015)，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價產品最高槓桿。
看好吉汽的投資者，行使價11.9元附近的吉利認購證是今早最活躍的條款，亦是高槓桿選擇，當中可留意吉利購(14800)，是行使價12.5元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
吉利購(14800)，行使價11.9元，2023年7月18日到期，實際槓桿7.5倍，行使價12.5元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
吉利牛(54780)，收回價8元，行使價7.5元，換股比率10，槓桿比率3.9倍，遠牛。
吉利熊(50011)，收回價15元，行使價15.5元，換股比率50，槓桿比率1.9倍，遠熊。
其他汽車股相關產品條款：
長汽購(28335)，行使價11.7元，2023年6月21日到期，實際槓桿7.6倍。
小鵬購(27154)，行使價48.5元，2023年7月10日到期，實際槓桿4.2倍。
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