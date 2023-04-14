馬斯克強化Twitter第一步　與eToro結盟拓金融產品交易

馬斯克高價收購Twitter，當然不安於經營純粹的社交平台，而是想將其打造成「超級應用程式」。外媒報道，Twitter將與線上交易經紀公司eToro合作，將會推出一系列新功能，用戶可直接在Twitter上查看即時市場數據，並連結到eToro落盤買賣股票、加密貨幣及其他資產等。

報道指，Twitter目前已有Cashtags功能，用戶可以在搜尋欄輸入美元符號「$」加上股票代號，就能查看來自TradingView網站的即時市場資訊。eToro發言人指出，通過雙方的合作，Cashtags功能將擴大到涵蓋更多的工具及資產類別。使用者還可以點擊「在eToro上查看」的選項，然後就會進入eToro網站，並在eToro上買賣資產。eToro使用 TradingView作為其市場數據合作夥伴。

馬斯克一直希望將Twitter結合即時通訊、社群平台及行動支付等服務。較早前有一份法庭文件透露，Twitter已併入馬斯克的X Corp，被視為馬斯克改造Twitter的第一步。