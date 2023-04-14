AlipayHK夥螞蟻銀行(香港)再派高達3270元消費賞

新一輪政府電子消費券將於本周日(16日)派發，AlipayHK連續3年成為最多人選擇領取消費券的電子錢包，目前覆蓋全港超過9成線下商戶，線上線下消費、餐飲外賣、搭車都能使用AlipayHK一App付款。在全港合資格成年人本周日收錢之際，AlipayHK周五(14日)宣布將在周日同一日，讓12至18歲年輕人一齊收錢，合資格人群完成簡單任務即可收到高達150港元獎賞，一起體驗流動支付的方便和優惠。

除此之外，AlipayHK亦聯同螞蟻銀行(香港)和一眾商戶推出消費券用戶專屬優惠加碼消費券，獎賞總值高達3,270元。

AlipayHK為讓更多年輕人體驗電子錢包的方便，特意為12至18歲人群推出專屬優惠。4月16至30日推廣期內，12至18歲人士成功開通AlipayHK並完成身分認證，即可獲高達70元優惠；於推廣期內增值一筆不少於100元至帳戶餘額，可獲15元優惠券。推薦12至18歲好友登記成為AlipayHK全新用戶亦可獲50元優惠券，轉帳給合資格用戶同樣可獲15元優惠券；完成所有任務可獲高達150元獎賞。

此外，4月16至30日期間，消費券用戶付款次數最多頭10位可獲3,000元消費優惠，第11至2000名付款次數最多消費券用戶則可獲得100元消費優惠。