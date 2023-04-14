【產經直播】內地GDP下周出爐　港股點走？

港股周五(14日)又再反覆靠穩，收市升94點，報20,438點，上下波幅僅185點；內地下周將公布首季國內生產總值等經濟重磅數據，綜合各大行預測，內地今年首季經濟增長預料加速至3.8%：當中野村證券指出，在調整基數效應後，內地經濟復甦勢頭正在減弱，在低通脹環境下，預期未來數月中央將加大政策支持力度，中港股市有望獲得憧憬？

外圍方面，繼消費者物價指數(CPI)後，美國3月生產物價指數(PPI)亦超預期放緩。通脹降溫信號再現，令投資者憧憬美國聯儲局加息周期將近尾聲，刺激隔晚美股向上，特別是納指更大升2%，升勢可持續？

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