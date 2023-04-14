【產經直播】內地GDP下周出爐 港股點走？
2023年04月14日 16:12
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港股周五(14日)又再反覆靠穩，收市升94點，報20,438點，上下波幅僅185點；內地下周將公布首季國內生產總值等經濟重磅數據，綜合各大行預測，內地今年首季經濟增長預料加速至3.8%：當中野村證券指出，在調整基數效應後，內地經濟復甦勢頭正在減弱，在低通脹環境下，預期未來數月中央將加大政策支持力度，中港股市有望獲得憧憬？
外圍方面，繼消費者物價指數(CPI)後，美國3月生產物價指數(PPI)亦超預期放緩。通脹降溫信號再現，令投資者憧憬美國聯儲局加息周期將近尾聲，刺激隔晚美股向上，特別是納指更大升2%，升勢可持續？
美國加息預期降溫，美匯急跌至100水平，帶動資源股大升，如五礦資源(01208)急漲26%，贛鋒鋰業(01772)升9%。黃金方面，紐約期金周四(13日)收市升1.5%，每安士報2,055.3美元，金價有力挑戰2020年8月紀錄高位2,080美元？金礦股又追邊隻好？
五一長假即將來臨，內媒報道，有在線旅行社平台的出境遊產品預訂量按年暴增超10倍，國內長線遊產品亦相當搶手，旅遊股有無機會落鑊炒？另外，南方航空(01055)3月客運運力投入按年增長1.29倍，國內航空股又點睇？
中國中車(01766)發盈喜，預期截至3月底，今年首季純利按年升1.65倍至1.95倍，至介乎5.82億至6.48億元。集團指，預期盈利增長主要由於產品銷售按年增長，和產品結構變化，帶動經營業績按年錄得增幅。公司前景如何？股價已由去年末低位翻倍，上望空間仲有幾大？
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