道指期貨跌76點 比特幣升逾1%
2023年04月14日 16:17
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美匯指數報100.59；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8483；美元兌日圓報132.31；歐元處1.1057；英鎊報1.2514。金價報2,034.22美元。油價微跌0.1%，布油報85.94美元，紐油處82.08美元。比特幣升1.47%至30,757美元。道指期貨跌76點。
焦點數據：
20:30 美國3月進口物價
20:30 美國3月零售銷售
20:30 美國3月出口物價
21:15 美國3月產能利用率
21:15 美國3月工業生產
22:00 美國2月企業存貨
22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數
●恒生指數全日收報20438點，升94點或0.46%，主板成交1,083.46億元。恒指全周累漲107點，升幅0.52% https://bit.ly/409dkEc
-金價逼近歷史高位，黃金股集體炒上。
-中核國際：對行業前景有信心，天然鈾價格走勢難料。
●內地A股三大指數齊向上，其中滬綜指收報3,338點，升19點或0.6%，成交額4,783.45億元人民幣。滬深兩市成交額連續第9個交易日突破萬億元。https://bit.ly/408YuxH
香港經濟：
●二手樓價指數按周微升0.08%，重上去年10月水平。
●香港加快智慧城市建設，華為：將協助港府數碼化轉型。
●華為：香港在科研投入遠少於鄰近地區。
內地經濟：
●四大內銀傳計劃發行TLAC債券，融資400億人幣。
●易綱料今年內地GDP增長達5%，晤鮑威爾就中美經濟交換意見。
●世銀籲中國對同意債務減免新規持開放態度。
外地經濟：
●歐央行官員正凝聚共識，5月可能再加息0.25厘。
●日本政府批准大阪開設首家賭場，預計2029年開業。
●新加坡金管局保持幣策不變，首季GDP遜市場預期。
●IMF警告慎防爆發新冷戰，全球仍面對增長疲弱及通脹。
企業消息：
●高盛前董事總經理棄3900萬年薪，過檔美國政府拓晶片計劃。