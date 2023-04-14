道指期貨跌76點　比特幣升逾1%

2023年04月14日 16:17
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    美匯指數報100.59；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.8483；美元兌日圓報132.31；歐元處1.1057；英鎊報1.2514。金價報2,034.22美元。油價微跌0.1%，布油報85.94美元，紐油處82.08美元。比特幣升1.47%至30,757美元。道指期貨跌76點。
    焦點數據：
    20:30 美國3月進口物價
    20:30 美國3月零售銷售
    20:30 美國3月出口物價
    21:15 美國3月產能利用率
    21:15 美國3月工業生產
    22:00 美國2月企業存貨
    22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數
    ●恒生指數全日收報20438點，升94點或0.46%，主板成交1,083.46億元。恒指全周累漲107點，升幅0.52% https://bit.ly/409dkEc
    -金價逼近歷史高位，黃金股集體炒上。
    -中核國際：對行業前景有信心，天然鈾價格走勢難料。
    ●內地A股三大指數齊向上，其中滬綜指收報3,338點，升19點或0.6%，成交額4,783.45億元人民幣。滬深兩市成交額連續第9個交易日突破萬億元。https://bit.ly/408YuxH
    香港經濟：
    ●二手樓價指數按周微升0.08%，重上去年10月水平。
    ●香港加快智慧城市建設，華為：將協助港府數碼化轉型。
    ●華為：香港在科研投入遠少於鄰近地區。
    內地經濟：
    ●四大內銀傳計劃發行TLAC債券，融資400億人幣。
    ●易綱料今年內地GDP增長達5%，晤鮑威爾就中美經濟交換意見。
    ●世銀籲中國對同意債務減免新規持開放態度。
    外地經濟：
    ●歐央行官員正凝聚共識，5月可能再加息0.25厘。
    ●日本政府批准大阪開設首家賭場，預計2029年開業。
    ●新加坡金管局保持幣策不變，首季GDP遜市場預期。
    ●IMF警告慎防爆發新冷戰，全球仍面對增長疲弱及通脹。
    企業消息：
    ●高盛前董事總經理棄3900萬年薪，過檔美國政府拓晶片計劃。