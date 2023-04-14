摩根資管許長泰︰美國未具減息條件　仍看好債優於股

美國加息周期見頂在望，市場預期聯儲局於5月再一次加息0.25厘後，將會停止加止伐。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，美國經濟表現轉弱及停止加息，美元匯價會相對弱勢，將有利於亞洲投資市場，並且繼續看好中國。

就港股而言，他較看中資好科網股、消費股、本地房地產股。對於近期大型科企遭大股東減持的消息，他認為僅屬於市場噪音(noise)，股權變動不會影響到真正關鍵的企業盈利前景，中長線而言他仍保持樂觀；又指的監管政策最嚴峻時期已經過去。消費股方面，他認為內需仍是中國經濟增長的主要引擎，較看好由定價能力較高的高端消費類別。

至於香港房地產市場，他認為過去數年人口外流的情況可能會在新冠疫情過後出現逆轉，從而為房地產市場帶來支持。不過，他短期內仍較看好「收租股」多於房地產發展商，原因是前者容易受到消費、人流數據所提振，消息面上會又更多利好。

他又提到，電動車及可再生能源等板塊，依然是繼續看好的中長線投資主題。

不過，若從宏觀資產配置的角度而言，摩根資管仍堅持「債優於股」的看法，並較看好政府債和投資級別企業債券，認為美國聯儲局今年底前減息條件仍不充分，相信減息尚有一段距離。他認為「亞洲債券吸引力正在增加」，看好亞洲「內需型」企業，規避「出口型」企業(如半導體、電子零件出口)，因為後者可能會受到歐美經濟轉弱所拖累。