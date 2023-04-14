國務院倡內地上市公司獨立董事制度8項改革

國務院辦公廳印發《關於上市公司獨立董事制度改革的意見》，提出8方面的改革任務。

一是明確獨立董事職責定位，要求獨立董事在董事會中發揮參與決策、監督制衡、專業諮詢作用，明確獨立董事應當特別關注公司與其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大利益衝突事項。

二是優化獨立董事履職方式，建立全部由獨立董事參加的專門會議機制，健全獨立董事與中小投資者之間的溝通交流機制。

三是強化獨立董事任職管理，要求獨立董事符合獨立性要求，建立獨立董事資格認定制度，探索建立獨立董事信息庫，制定獨立董事職業道德規範，提升獨立董事培訓針對性。

四是改善獨立董事選任制度。建立提名迴避機制。董事會提名委員會應當對候選人的任職資格進行審查。

五是加強獨立董事履職保障。健全上市公司獨立董事履職保障機制，上市公司應當從組織、人員、資源、信息、經費等方面為獨立董事履職提供必要條件，強化對上市公司及相關主體不配合、阻撓獨立董事履職的監督管理，鼓勵上市公司為獨立董事投保董事責任保險。

六是嚴格獨立董事履職情況監督管理，壓緊壓實獨立董事履職責任，加大對獨立董事履職的監管力度，完善獨立董事履職評價制度，建立獨立董事聲譽激勵約束機制。

七是健全獨立董事責任約束機制，加大對獨立董事不履職不盡責的責任追究力度。按照責權利匹配的原則，兼顧獨立董事的董事地位和外部身份特點，明確獨立董事與非獨立董事承擔共同而有區別的法律責任，推動針對性設置獨立董事的行政責任、民事責任認定標準。

八是完善協同高效的內外部監督體系，形成對上市公司及其控股股東、實際控制人等主體的強大監督合力。