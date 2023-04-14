【新盤追擊】 市區臨海豪宅天瀧全面睇

啟德是九龍市區的全新黃金地段，集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身，當中位於跑道區，三面環海的「海灣半島」，更因地段優越罕有，瞬間成為新晉豪宅區。美聯物業區域營業董事何家豪(Ivan)表示，「海灣半島」是全新發展的市區豪宅地段，又是多幅百億地王誕生地方，可遇不可求，擁抱維多利亞海港的無敵海景，又位於港府大力發展啟德發展區之上，住屋及租賃需求預期會大增，前景備受市場看好。

位於承豐道22號的天瀧(THE KNIGHTSBRIDGE)正正坐落於啟德跑道區「海灣半島」的前排，由6大發展商恒地、中國海外、華懋、新世界、帝國及會德豐合作發展。項目由7幢高座大樓及低幢低座大樓組成，一共提供566伙，大部分單位享有全維港海景，涵蓋1房、3房及4房，實用面積由351至1,942平方呎，當中3房及4房單位最多，佔全盤約7成。

天瀧坐落「海灣半島」，周邊配套新簇都不特止，起居生活更一應俱全。美聯何家豪(Ivan)又稱，「海灣半島」交通網絡預計會相當新穎，包括計劃設有「多元組合」模式的環保連接系統，建設自動行人輸送帶的高架行人步道，以及跨海行人及單車橋，接連觀塘及九龍灣兩個核心樞紐。另外跑道公園碼頭亦計劃成為水上的士其中之一個上落點。

講到啟德樓盤，當然不少得鐵路網絡，由天瀧前往港鐵啟德站只需9分鐘車程，由啟德站上車只要6個站便到達金鐘站；而屯馬綫沿線亦有多個站，方便乘客輕鬆轉車往返內地。另外天瀧所在的承豐道亦設有多條小巴及巴士路線來往各區。

美聯何家豪(Ivan)還指，「海灣半島」綠化及休憩空間充足，附近有都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園，以及啟德體育園等。另外港府亦正計劃將部分休憩用地，包括海濱長廊，興建多用途活動廣場，以及行人、單車共融通道，而海旁及啟德河預期分別會成為港版「櫻吹雪」及「目黑川」。

天瀧周邊除了多打卡位，消閒娛樂購物設施亦多不勝數，毗鄰就有水上活動中心；而「海灣半島」的海濱地帶，將提供休閒、飲食及零售店舖，設有市區罕有的海濱露天空間等。另外，項目鄰近更有全港最長的「地下購物街」，橫跨接近整個啟德發展區，包括AIRSIDE、「雙子塔」等新地標。

星級校網亦是天瀧賣點之一，樓盤屬於小學34校網，名校包括協恩中學附屬小學及陳瑞褀喇沙小學；而中學則屬於九龍城區，包括家長爭崩頭的喇沙書院、瑪利諾修院學校等。想知樓盤更多資料，Click 入去睇片啦。