香港ESG準則睇齊國際　諮詢期至7月14日　擬明年實施

國際可持續發展準則理事會(ISSB)將於今年年中公布首套國際可持續準則，明年實施。香港亦不遑多讓，香港聯交所建議完善ESG框架下的氣候信息披露，以及推出符合ISSB氣候準則的新氣候相關信息披露要求，擬2024年起實施，並就此進行公眾諮詢，諮詢期至7月14日。

她提到，港交所竹致力推動變革，在旗下業務、營運及市場中促進可持續發展。氣候變化是全球關注的焦點，投資者都希望有更多的信息，以了解氣候問題和相關政策變化如何影響到發行人的資產、業務運作及財務狀況。

聯交所建議規定所有發行人在其ESG報告中披露氣候相關信息，包括監察及管理氣候相關風險及機遇的管治流程、監控及程序、過渡計劃、氣候抵禦力、氣候相關風險及機遇的財務影響等。就風險管理方面，則建議披露發行人用於識別、評估及管理氣候相關風險及機遇的流程。

同時建議上市公司披露指標及目標，包括溫室氣體排放、跨行業指標、內部碳價格、如何將氣候相關考慮因素納入薪酬政策。聯交所擬就若干披露實施過渡性規定，適用於生效日期後首兩個匯報年度。