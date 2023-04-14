明賺實蝕！天宇海頂層1070萬易手　3年僅賺廿萬蝕使費離場

市場再錄明賺實蝕個案，馬鞍山天宇海頂層單位以1,070萬元售出，原業主持貨3年多帳面僅賺約20萬元，扣除使費損手離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸表示，西營盤尚嶺高層A室，實用面積約307方呎，開放式間隔，享香港大學山景及海景，近期叫價約820萬元，議價後以787.33萬元市價成交，呎價約25,646元。原業主於2014年9月以約672.3萬元購入物業，是次轉手帳面利約115.03萬元，物業升值約17%。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌南豐新邨2座中層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價約630萬元，議價後以約613.8萬元成交，呎價約15,698元。原業主於2012年11月以約455萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約158.8萬元，升值約35%。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨本月暫錄8宗成交，較上月同期19宗大減約58%，平均實用呎價跌至約11,871元水平。屋苑6期恒柏道6號中層A室，實用面積約590方呎，兩房間隔，以720萬元成交，呎價約12,203元。原業主於2014年4月以548萬元購入上址，持貨9年面獲利172萬元，單位升值約31%。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山天宇海6A座頂層戶，實用面積約724方呎，三房間隔，放盤8個月減價30萬元，以1,070萬元成交，呎價約14,779元。原業主於2019年11月購入上址，當時作價1,050萬元，持貨至今帳面獲利約20萬元，單位僅升值1.9%，扣除使費損手離場。

●中原胡耀祖表示，樓市交投氣氛正面，馬鞍山區4月暫錄約45宗二手成交，其中新港城錄約5宗，屋苑L座中層1室，實用面積約618方呎，三房連套房間隔，開價約880萬元，議價後以855萬元易手，呎價約13,835元。原業主於2012年以543萬元購入單位，持貨11年帳面獲利約312萬元，升值約57.5%。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山雅濤居2座高層B室，實用面積約785方呎，三房間隔望全海景，放盤1年減價120萬元，以1,180萬元獲承接，呎價約15,032元。原業主早於1998年4月購入上址，當時作價616萬元，現轉售帳面獲利564萬元。

●中原黎宗文表示，沙田溱岸8號4月暫錄6宗成交，屋苑3座中層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，叫價約1,028萬元，議價後以930萬元易手，呎價約18,307元。

●中原黎宗文指出，大圍區4月暫錄約15宗二手成交，較上月同期約21宗下跌約29%。其中聚龍居剛錄本月首宗成交，屋苑9座低層C室，實用面積約749方呎，三房連套房間隔，叫價約990萬元，減至878萬元易手，呎價約11,722元。原業主於2015年以740萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約138萬元，升值約18.6%。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺居屋欣盛苑D座高層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約380萬元，放盤10個月減至358萬元成交，呎價約6,462元，買家為外區綠表客。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢金沙豪園雙號村屋單位，建築面積約700方呎，三房間隔望街景，連約700方呎天台，獲買家以660萬元承接，建築面積呎價9,429元，屬市價水平。廖振雄指出，原業主於2006年11月以241元購入上址，持貨逾16年至今沽售，賬面獲利419萬元，單位期內升值1.7倍。

●中原余仲平表示，荃灣翠濤閣3座低層B室，實用面積約477方呎，兩房間隔享山景，開價600萬元，上月調低至540萬元，本月再減至510萬元，議價後最終以506.8萬元易手，累減約93.2萬元或15%，呎價約10,625元。買家為上車客，覓盤三個月，日前到上址睇樓後隨即還價承接。

●中原王勤學稱，元朗區本月累錄約40宗二手成交，周五單日錄3宗，包括世宙2座中層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，開價685萬元，議價後以674.8萬元沽出，呎價約15,730元。另同區尚悦5座低層J室，實用面積約403方呎，細兩房間隔，叫價550萬元，減至536萬元易手，呎價約13,300元。

●中原蘇哲熙指出，元朗雍翠豪園1座高層B室，實用面積約489方呎，兩房間隔，叫價688萬元，議價後以650萬元沽出，呎價約13,292元。原業主於2012年底以350萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約300萬元，單位升值約86%。

●中原伍耀祖表示，天水圍區本月市況較靜，暫錄約30宗買賣，其中栢慧豪園錄4宗成交，包括5座低層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，以545萬元沽出，呎價約10944元。原業主於2008年5月以170萬元一手買入單位，持貨至今帳面獲利約375萬元，單位升值約2.2倍。

●利嘉閣趙洛民稱，將軍澳日出康城GRAND MONTARA第1A座低層B室，實用面積約760方呎，三房連套房間隔，外望公園綠化景，以約1,119萬元易手，呎價約14,724元。原業主2019年以約1,058萬元一手買入單位，持貨約4年帳面獲利約61萬元，升值約6%。日出康城本月暫錄約18宗二手成交，其中MONTARA及GRAND MONTARA佔7宗，平均呎價約16,400元。

●中原柯勇表示，將軍澳新都城本月暫僅錄約4宗成交，平均實用呎價約16,984元。屋苑2期2座高層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，享開揚市景，以660萬元易手，呎價約18,182元。原業主於1999年5月以226萬元買入單位，持貨近24年帳面獲利434萬元，升值逾1.9倍。

●香港置業傅志煌稱，將軍澳彩明苑A座中層1室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，以600萬元未補價第二市場價放盤，約1星期後獲區內客接洽，因內籠較殘舊，業主願意擴大減幅，減價約37萬元，以約563萬元成交，呎價約8,662元。

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