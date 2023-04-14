豪宅新盤大碼成交湧現 今至少錄4宗5千萬交投
2023年04月14日 21:30
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新盤推售步伐未停，啟德項目及大埔白石角項目的示範單位同日曝光。與此同時，豪宅新盤的大額成交湧現，周五(14日)錄得至少4宗5,000萬元成交個案，總共涉及的金額逾4億元。
●啟德天瀧迄今接獲約200組查詢 一半屬內地客
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，兩個示範單位於周五(14日)正式曝光。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，樓盤至今已接獲約200個查詢，當中一半屬潛在內地買家。
他續指，項目價格參考啟德及臨海物業，會以市價推售，而由於高端物業供應有限，故對銷情及後市感樂觀。最新曝光的示範單位參照1座28樓A室搭建，實用面積1,428方呎，採四房兩套間隔，設私人電梯大堂。
●大埔白石角University Hill交樓標準示範單位曝光
新鴻基地產(00016)大埔白石角University Hill，周五(14日)開放一個兩房無改動示範單位予傳媒預覽。單位參照漾景閣第2座9樓B5室為藍本搭建，實用面積406方呎。單位的玄關位置配備全身鏡及置物櫃，客飯廳連接開放式廚房，附有電磁爐、抽油煙機、洗衣及乾衣機等家電，並設廚櫃以提供儲物空間。兩間睡房分布客飯廳左右兩側。
●大手客斥2.168億元購何文田ST. GEORGE'S MANSIONS同層兩伙
市場消息指，信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(14日)獲同一組買家逾斥資2.168億元購入同層兩伙，其中一伙四房單位的成交價及呎價創項目標準戶新高。
上述為1座21樓A室，實用面積2,141方呎，四房雙套間隔，連1個車位以1.2168億元成交 ，呎價約56,833元，售價及呎價均打破項目標準戶紀錄。另一伙為1座21樓B室，實用面積1,842方呎，三房雙套間隔，連1個車位以9,512萬元成交，呎價約51,640元。
●啟德嘉峯匯花園洋房逾1.32億元售出
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，周五(14日)以逾1.32億元招標售出花園洋房3號。上述洋房實用面積3,183方呎，屬四房套間隔，連22方呎平台、803方呎花園及614方呎天台，設有私人電梯，可直達地庫停車位。洋房連3個車位售出，呎價為41,500元。
據悉，該盤迄今累售1,001伙，連車位合共套現約123億元，現僅餘最後1伙花園洋房及4個頂層特色單位待售。
●西南九龍維港滙II四房以5,220萬元沽
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II近日頻頻錄得承接，周五(14日)以5,220萬元售出第1座12樓A室，實用面積1,536方呎，四房雙套連多功能房間隔，呎價約33,984元。該系列項目本月至今已沽出10伙，套現逾2.5億元。
●何文田站瑜一第1C期三房呎價約28,354元
華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，最新賣出5B座2樓A室，為實用面積656方呎的三房戶，成交價1,860.05萬元，呎價約28,354元。
●將軍澳海茵莊園連平台特色戶呎價約20,127元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周五(14日)招標售出一伙連平台特色戶，為2座1樓B2室，實用面積259方呎，一房間隔，連42方呎平台，以521.3萬元成交，呎價約20,127元。發展商表示，該盤於本月內已售出20伙，套現逾1億元。
●旺角傲寓一房取消交易
其士國際(00025)與市建局合作發展、近日重啟銷售的旺角傲寓，新近錄得一宗取消交易個案。項目的16樓A室，為實用面積328方呎的一房單位，原本於本月3日以648.9萬元沽出，呎價約19,784元，惟交易已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。