豪宅新盤大碼成交湧現　今至少錄4宗5千萬交投

新盤推售步伐未停，啟德項目及大埔白石角項目的示範單位同日曝光。與此同時，豪宅新盤的大額成交湧現，周五(14日)錄得至少4宗5,000萬元成交個案，總共涉及的金額逾4億元。

●啟德天瀧迄今接獲約200組查詢 一半屬內地客

他續指，項目價格參考啟德及臨海物業，會以市價推售，而由於高端物業供應有限，故對銷情及後市感樂觀。最新曝光的示範單位參照1座28樓A室搭建，實用面積1,428方呎，採四房兩套間隔，設私人電梯大堂。

●大埔白石角University Hill交樓標準示範單位曝光

●大手客斥2.168億元購何文田ST. GEORGE'S MANSIONS同層兩伙

上述為1座21樓A室，實用面積2,141方呎，四房雙套間隔，連1個車位以1.2168億元成交 ，呎價約56,833元，售價及呎價均打破項目標準戶紀錄。另一伙為1座21樓B室，實用面積1,842方呎，三房雙套間隔，連1個車位以9,512萬元成交，呎價約51,640元。

●啟德嘉峯匯花園洋房逾1.32億元售出

據悉，該盤迄今累售1,001伙，連車位合共套現約123億元，現僅餘最後1伙花園洋房及4個頂層特色單位待售。

●西南九龍維港滙II四房以5,220萬元沽

●何文田站瑜一第1C期三房呎價約28,354元

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，最新賣出5B座2樓A室，為實用面積656方呎的三房戶，成交價1,860.05萬元，呎價約28,354元。

●將軍澳海茵莊園連平台特色戶呎價約20,127元

●旺角傲寓一房取消交易