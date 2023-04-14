美股反覆　摩通績後暴漲7%

美國3月零售銷售按月跌1%，表現差過市場預期。美股3大指數早段反覆向好，道指升31點，報34,061點；標指升14點，報4,160點；以科技股為主的納指升24點，報12,191點。恒指夜期報20,413點，跌30點，低水26點。

隨着美股首季業績期拉開帷幕，市場對企業盈利的樂觀預期可能大幅逆轉。美國銀行研究報告指出，自去年6月以來，市場對於標指成分股每股盈利預期已下調了13%，至220美元。然而，美銀認為，每股盈利最終會跌至200美元的水平，意味尚有一成的潛在跌幅。歷史數據更顯示，當經濟步入衰退，盈測下跌的速度亦會進一步加快。

美銀認為，企業盈利於下半年只會繼續下跌，並警告航空、酒店、餐飲股的業績將反映出消費需求疲弱，以及持續存在的薪酬上升壓力。

該行於另一份報告指出，由於對美國經濟衰退的預期愈來愈普遍，投資者應避開美股市場，特別是面臨監管收緊壓力及利率上升雙重打擊的科技股。報告引述EPFR Global數據指，美國科技股基金於截至4月12日止一周淨流出21億美元，規模為2018年12月以來最大。美銀首席投資策略師Michael Hartnett更認為，估值較便宜的歐洲、日本和新興市場銀行股，將會跑贏美國增長股。

企業消息方面，摩根大通上季收入大增24.84%至383.49億美元，創下歷史新高；淨利潤亦暴增52.4%至126.22億美元。花旗、富國銀行首季業務表現也同樣出色。摩通股價升7.4%、花旗升4.31%，富國銀行升1.59%。

飛機製造商波音表示，由於供應商提供的零件出現問題，短期內或會減少737 MAX型號飛機的交付量。消息拖累波音股價周五早段跌6.44%。有趣的是，著名股壇「燈神」克拉默(Jim Cramer)於周四曾在社交媒體上發文稱讚波音，成為其「大發神威」的又一新事迹。

道指最大權重藍籌股聯合健康公布，截至3月底止季度收入為919.31億美元，按年升14.7%；純利按年升11.61%至56.11億美元，料全年每股盈利介乎23.25至23.75美元。聯合健康股價跌1.75%。