東方日報B2：摩通上季多賺五成　收入破頂

美國聯儲局激進加息間接導致上月硅谷銀行(SVB)及Signature Bank倒閉，更一度引發市場恐慌，連帶多家中小型銀行亦遭波及。不過，剛公布業績的華爾街大行，盈利和存款等數據都出乎意料地健康，意味大型銀行非但未受事件拖累，甚至從中得益。摩根大通上季收入大增24.84%至383.49億美元，創下歷史新高；純利亦暴增55.42%至121.93億美元。花旗、富國銀行首季業務表現也同樣出色。

據了解，上月中小型銀行危機爆發之際，大量存款資金轉到存戶眼中「穩健」的大型銀行，摩通正是受惠者之一。該行3月底存款總額為2.377萬億美元，按季增加了370.74億美元(約2,891億港元)，扭轉了連續3季存款下跌的趨勢。受惠於美國加息，摩通上季的淨利息收入(NII)按年大增49.3%至207.11億美元，成為最大增長動力。

摩通行政總裁戴蒙表示，美國經濟繼續處於整體健康的基礎之上，消費、企業財務情況依然良好。他亦承認，最近的銀行業危機可能會導致信貸收緊，惟暫不能確定這會否令消費者支出也同樣減少。不過，就摩通本身的業務來看，消費增長仍然穩健，上季扣帳卡及信用卡交易額達到3,873億美元，按年增長10.18%。

少數表現較差的業務乃投資銀行，上季收入按年跌24.16%至15.6億美元，反映出資本市場活躍度仍然較差。摩通財務狀況則相對較好，信貸損失撥備(PCL)為22.75億美元，與去年第四季的22.88億美元相若；普通股權一級資本(CET1)比率為13.8%，按季增0.6個百分點，按年則升1.9個百分點。

花旗集團上季收入同樣是靠NII推動，後者按年升22.78%至133.48億美元，惟部分遭投資銀行收入、投資產品收入下滑所抵銷，期內純利增長7.49%至43.29億美元。3月底存款餘額為1.33萬億美元，按季減少355億美元，按年則相若，CET1比率為13.4%，按季增加了0.4個百分點，同樣處於相對健康的水平；惟PCL達到19.75億美元，高過市場預期，亦較前一季增長了7.04%。

此外，富國銀行上季純利按年增34.3%至47.13億美元，NII按年升44.62%至133.36億美元，表現僅次摩通。惟3月底存款總額按季減213.56億美元至1.362萬億美元，CET1比率亦是3家公布業績的大銀行中最低，僅10.8%，但相對於監管要求的9.2%仍有一定的餘地。

上述業績反映美國大型銀行在加息周期仍能借着NII增長取得不俗表現，未受銀行業危機的負面影響。

滙控強調今次賣產就算失敗不會對業績指引或表現有重大影響，其倫敦股價亦乘着摩通績優早段急漲逾7%，曾漲3.36%，折合較香港收市高3.12%。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰相信，銀行危機的風險主要集中在中小型銀行，不足構成全面系統性風險，就算不排除未來有更多金融機構和企業陷入財務危機或倒閉，規模應該不如2008年金融危機。他又認為，近日市場擔憂的商業房地產債務問題，對金融系統影響有限，倒是地產交投或變得疏落。