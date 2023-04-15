陳政深：港股下周或現突破

過去幾年環球受疫情困擾，實體消費活動減少；隨着各國防疫措施撤銷，消費活動增加，對支付終端的需求亦會增加。百富環球的銷售對象主要為銀行，其產品由銀行再租或售予商戶。此類產品一般須符合嚴格的保安要求，同時亦會因應保安要求而更新，形成競爭門檻及持續需求。

走勢上，百富環球自二月份的高位反覆回落，至6.5元的平台區域，基於其目前中單位數的市盈率及逾5厘的息率，整固後可望重展升勢，短線上望阻力位7.5元，跌穿支持位6元止蝕。

艾德金融聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)