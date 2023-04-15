陳政深：港股下周或現突破
2023年04月15日 07:00
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本周外圍數據表現參差，中國內地出口數據理想，但美國PPI數據較市場預期低，投資者對經濟前景仍然「心大心細」。港股亦明顯反映有關情況，周內恒指高低波幅只有865點，全周僅升107點。走勢上，恒指有機會本周出現突破，技術利好者，是指數本周可收於50天線之上，如可繼續企於水平兩天以上，後市可進一步看好；惟港股最大的隱憂是動力不足，金管局接連「接錢」，反映近日資金持續流走，加上騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)等大型科技股均被主要投資者減持，顯示整體信心偏向疲弱，在此情況下，近日在20,000點至21,000點橫行的恒指，向下突破的機會不小，甚至在月內觸及19,800點的支持區。
個股可留意具環球經濟改善概念之支付股，港股中可留意百富環球(00327)，集團支付終端機方案供應商，其產品為商戶用作收取信用卡或其他支付工具的終端機，以及營業所需之POS等。在2020年至2022年間，其安卓支付終端總出貨量逾900萬台，在歐洲及北美市場市佔率第一。
過去幾年環球受疫情困擾，實體消費活動減少；隨着各國防疫措施撤銷，消費活動增加，對支付終端的需求亦會增加。百富環球的銷售對象主要為銀行，其產品由銀行再租或售予商戶。此類產品一般須符合嚴格的保安要求，同時亦會因應保安要求而更新，形成競爭門檻及持續需求。
走勢上，百富環球自二月份的高位反覆回落，至6.5元的平台區域，基於其目前中單位數的市盈率及逾5厘的息率，整固後可望重展升勢，短線上望阻力位7.5元，跌穿支持位6元止蝕。
艾德金融聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)