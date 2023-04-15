香港航天冧8%　專家嗌勿撈

香港航天「借殼上市」以來股價不濟，且遭聯席主席文壹川多番減持。

1977年從法國獨立的吉布提幅員狹小，卻位處扼守紅海進入印度洋的要衝曼德海峽，戰略地位不言而喻。現時市值僅約30億元的香港航天原本公布，上述吉布提太空港涉及7座衞星發射台及3座火箭試驗台。

●航天業務仍未錄盈利

吉布提總統蓋萊(Ismail Omar Guelleh)於諒解備忘錄簽訂後於社交平台上表示，太空港項目耗資10億美元(約78億港元)，為期5年，亦涉及在奧博克(Obock)北部地區建設國際級的港口和高速公路，運輸太空港所需的物資。

這份諒解備忘錄還提及吉布提政府將為太空港之建造及營運提供不小於10平方公里、使用期最短35年的土地云云，可是如今已不再有任何效力。香港航天稱，諒解備忘錄失效一事，不會對集團之業務營運及財務狀況造成任何重大不利影響，將繼續研究吉布提太空港相關項目的可行性。

信誠證券聯席董事張智威評論，諒解備忘錄本來就不一定會執行，問題是就算太空港真的發展，也不一定完全是利好，事關香港航天對外稱大力發展的航天業務，迄今尚未錄盈利，「更慘係都唔知幾時賺到錢」。現在息口高企，市場對尚在「畫餅」階段的公司不會有耐性。

他指，以前低息年代，「若果你未賺到錢，但業務仲有希望，基金或者會(持貨)坐低等到賺到錢一刻，現在不然，尤其是外圍環境充滿不確定性」，所以投資者不應抱太多憧憬投入炒作未真的賺錢的公司，不宜沾手香港航天的股份。

●去年勁蝕 主席屢減持

事實上，跟香港航天2021年4月宣布「借殼上市」以來歷史高位比較，現價已經累瀉逾76%，期間聯席主席兼行政總裁文壹川更多番減持，按照聯交所昨日的資料，文在香港航天的股份數目已累減一半左右。

更重要的是，去年香港航天錄得虧損擴大1.9倍至超過1.54億元人民幣，主要是航天業務令行政開支顯著增加，期內該分部卻尚未有一分一毫的收入。不僅如此，業績公告還載有獨立核數師發出「非標準報告」，關注去年底流動負債高於流動資產、於各種合約及其他安排項下擁有重大資本開支承諾等，或對持續經營能力構成重大疑慮。