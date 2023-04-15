【錢夫人巡舖】10厘短期定存搶客又吸睛　實際有幾着數？

市場對美國聯儲局加息預期仍兩極分化，普遍本地銀行的港元定存息口持續低落，但仍無阻部分港銀推短期高息定存，搶客又吸睛！不過，到底所謂的「高息」定存又有無着數？呢期錢夫人同大家拆解一下。

談到大灑金錢搶客仔，必然會想到虛擬銀行，以虛銀富融銀行(Fusion Bank)為例，推薦朋友成為該行客戶，推薦人則可獲得「加息券」用作定存之用，最高利率為10厘，不過「加息券」只適用於一筆過上限5萬元、時限為一個月之定期存款；若以上限5萬計，敍造一個月定存可獲約416元，認真和味！

在5月31日前的推廣期內，推薦第1個人為成功開戶可獲6厘「加息券」、第2個則為8厘、第3個10厘；不過，在第4個以後的每一個成功推薦，推薦人僅可獲得6厘「加息券」。另外，每張加息券的有效期爲發放日起計的30日。

另一虛銀眾安銀行(ZA Bank)則提供新客戶3個月6.8厘的定存優惠。新客成功開戶後，可獲6.4厘的定期存款「加息券」，可用作最高2萬元的3個月定存；加上該行現時3個月定存的基本利率0.4厘，則有6.8厘。以上限2萬月計，3個月則可獲約320元。

星展銀行亦推出一星期10厘的短期高息定存優惠。該行豐盛理財客戶在分行完成指定合資格投資交易後，包括認購股票掛鈎產品、認購及/或轉換基金、認購結構性投資產品，單筆交易達50萬至500萬港元(或外幣等值)，則可獲1星期定期存款特惠年利率；以50萬港元計，則可獲定存利息約958.9元。