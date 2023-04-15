寶寶樹前CFO徐翀：復星旗下多家公司涉上市訂單造假

徐氏稱，自己2014年加入寶寶樹集團，並擔任CFO職務，公司於2018年登陸香港聯交所主板上市，上市過程中，由於公司融資訂單認購量不足，公司數名主要董事決議(主要決策人為復星委派非執行董事陳啟宇，王長穎，公司執行董事兼董事長王懷南)採取「結構單」方式擴大IPO發行規模。據悉，「結構單」具體安排如下：與一家名為尚乘環球市場有限公司(簡稱AMTD)的投資機構約定，令其以7,000萬美元認購公司上市發行訂單，並承諾於上市發行當天，將全部7,000萬募集基金以委託理財形式「歸還」AMTD。

徐續指，當時因訂單嚴重不足，為保證IPO成功，寶寶樹董事，暨當時主要股東代表的陳啟宇及王懷南，接納彼時「中科創系」類似結構單約3,000萬美元，致使中科創系創始人張濤被司法機關逮捕。為「填平」此事，掩蓋復星及王懷南「結構單」事實，該兩人找到寶寶樹集團執行董事兼CFO徐翀尋求幫助，希望以個人借款名義「出資填坑」，以此，寶寶樹集團尚欠徐翀本人約1.3億元人民幣。

基於上述多家公司潛在的「結構單」安排，可能導致相關公司實際可動用資金遠低於帳面，作為上市公司CFO，徐認為有必要引起市場投資人注意，以避免造成錯誤的價值判斷及投資損失。他亦希望提起香港證監會、聯交所等機構注意，最近審計師出具「保留意見」之復宏漢霖，其實可能為上市虛假訂單，並非理財之虧損。

寶寶樹集團於本周初發公告指，因不滿徐翀表現，即時免除其職務。