郭家耀：思摩爾國際受惠行業穩定發展

面對複雜多變的貿易環境及監管環境，集團去年收入121.45億元人民幣，按年下降11.7%；毛利52.6億元人民幣，按年減少28.7%，盈利按年倒退52.5%至25.1億元人民幣。集團表示，由於內地監管政策力度加大，令產品銷售變化，整體業務下半年出現跌幅。惟市場經過消化及調整，今年開放式霧化產品銷售有望穩健增長。

在新產品市場推廣上，集團按預定計劃向海外市場推出了一次性電子霧化產品，銷售量於報告期內實現快速增長。其中大型煙草公司客戶通過集團生產的一次性電子霧化產品快速進入歐洲主要市場，並在短時間內實現了市場份額的顯著提升。回顧期內，集團一次性產品實現收入19.31億元人民幣，較2021年大幅增長1,919.2%，其中去年下半年實現收入16.11億元人民幣，較2021年同期大幅增長1,761.8%。

值得一提，去年下半年，集團升級開放式旗艦霧化產品LUXE X，助集團在該領域市場份額進一步提升。期內，集團進一步加大了市場營銷推廣和市場開拓力度，搭建當地語系化營銷團隊，構建管道下沉能力，使新產品得以快速推向更多零售終端。回顧期內，集團去年面向零售客戶的產品實現收入14.66億元人民幣，按年增長26.2%，其中去年下半年實現收入9.05億元人民幣，按年增長28.3%。

雖然外部環境挑戰很多，集團仍進一步加大霧化技術基礎研究上的投入，尤其在材料科學、霧化機理、霧化醫療等方面，並在多個領域取得技術突破。集團去年研發開支為13.7億元人民幣，按年增長104.6%，佔收入的百分比從上一年的4.9%增長至11.3%。集團今年將有關電子尼古丁傳輸系統的研發佔比下降，並將醫療方面等研發費用佔比增至20%水準。

根據弗若斯特沙利文於2023年3月的獨立市場研究報告，全球電子霧化設備市場規模按出廠價格計算，從2022年到2027年期間的預計複合增長率約為18.5%；全球封閉式電子霧化設備市場規模預計從2022年到2027年間可達約24.6%的複合增長率。目前全球電子煙行業處滲透率持續上升階段，儘管近年行業監管政策持續落地，惟思摩爾在行內龍頭地位依然穩固，反映其競爭優勢明顯。受惠去年低基數效應，加上新產品將成未來增長點，集團今年業績有望回暖。除此，集團為行業龍頭，中長遠更能受惠行業穩定發展，值得中長線跟進。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)