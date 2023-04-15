曜熊理財：債券基金迎來利率見頂

美國聯邦儲備委員會檔案顯示，銀行業危機的影響可能使美國經濟在今年晚些時候開始出現輕度衰退，隨後兩年將出現復甦。目前，利率上升、近期銀行業壓力的潛在後果以及消費者依賴信貸，都給股市帶來了更多下行風險，預計美股未來3到6個月內將出現逆轉，美國基金回報偏向下行。

債券基金正消化基準利率即將見頂這一趨勢，市場預期美聯儲將於近幾個月暫停加息步伐，但最新通脹資料表明，核心通脹仍然火熱，美聯儲可能還會再次加息，暫停加息在5月難以落地。由於美國的失業率僅為3.5%這一歷史性低位，通脹率是經濟面臨的主要風險。

具體資料顯示，3月份核心消費者價格指數按月上升0.4%，增速略有放緩，3月核心CPI(消費物價指數)按年增長5.5%，與預期一致，對於美聯儲政策制定者來說這是一個樂觀的資料，但是還不足以改變5月2日至3日利率決議上宣布加息0.25厘，到5厘至5.25厘區間的計劃。

不過，5月很可能是美聯儲本輪加息周期最尾端，預計此後美聯儲將暫停加息，但仍保留加息選項，將根據即時資料商議利率水平。不過，市場猜測在高基數前提下通脹率難以出現意外上行，且失業率有可能步入上行通道，因此5月極可能是本輪加息周期尾聲，預期債券基金迎來利率見頂。

曜熊理財策略理顧問梁肇晉